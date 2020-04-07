Sevindiren koronavirüs açıklaması: Kontrolü sağladık

\u00c7in'in Wuhan kentinde ortaya \u00e7\u0131kan ve d\u00fcnyay\u0131 adeta kas\u0131p kavuran koronavir\u00fcs (kovid-19) salg\u0131n\u0131 d\u00fcnyay\u0131 sarsmaya devam ediyor.\r\n,D\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131ndan \u00f6l\u00fcm haberleri gelirken, bilim adamlar\u0131 da corona vir\u00fcs\u00fc yenmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na h\u0131z kesmeden devam ediyor.\r\n,Corona vir\u00fcsle ilgili son dakika geli\u015fmesi bu kez Norve\u00e7'ten geldi.\r\n,Norve\u00e7 Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Bent H\u00f6ie, d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, Norve\u00e7\u2019te Kovid-19 tedbirleri \u00f6ncesinde bir ki\u015finin 2,5 ki\u015fiye vir\u00fcs\u00fc bula\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131, ge\u00e7en ay al\u0131nan sert tedbirlerin ard\u0131ndan ise bu rakam\u0131n 0,7'ye d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.\r\n,H\u00f6ie, \u201cSert tedbirleri almasayd\u0131k, Avrupa\u2019n\u0131n di\u011fer \u00fclkelerinde ya\u015fananlar\u0131 ya\u015fayacakt\u0131k.\u201d de\u011ferlendirmesini yapt\u0131. H\u00f6ie, \u00fclkedeki yeni tip koronavir\u00fcs (kovid-19) salg\u0131n\u0131n\u0131 kontrol alt\u0131na ald\u0131klar\u0131n\u0131 bildirdi. \r\n,G\u00fcncel istatistiksel verilere g\u00f6re, Norve\u00e7\u2019te koronavir\u00fcs vakalar\u0131n\u0131n artmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc vurgulayan H\u00f6ie, vir\u00fcs nedeniyle hastanede tedavi g\u00f6renlerin say\u0131s\u0131n\u0131n gelecek g\u00fcnlerde azalaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,111 bin 299 ki\u015fiyle \u0130skandinav \u00fclkeleri aras\u0131nda Kovid-19 testi yap\u0131lan Norve\u00e7\u2019te, 5 bin 755 ki\u015fide vir\u00fcs tespit edildi. 5 milyon 368 bin ki\u015finin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u00fclkede, 59 ki\u015fi Kovid-19 nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n, \r\nBirle\u015fmi\u015f Milletler (BM) Biyolojik \u00c7e\u015fitlilik S\u00f6zle\u015fmesi Ba\u015fkan\u0131 Elizabeth Maruma Mrema, Guardian gazetesine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, gelecekteki salg\u0131nlar\u0131n \u00f6nlenmesi i\u00e7in "canl\u0131 ve \u00f6l\u00fc vah\u015fi hayvanlar\u0131n sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 pazarlar\u0131n yasaklanmas\u0131" gerekti\u011fini vurgulad\u0131.,Afrika'da ortaya \u00e7\u0131kan Ebola ve Do\u011fu Asya'da yarasalardan insanlara bula\u015ft\u0131\u011f\u0131 bilinen nipah vir\u00fcs\u00fcn\u00fcn kayna\u011f\u0131n\u0131n da vah\u015fi hayvanlar oldu\u011funu hat\u0131rlatan Mrema, \u00f6zellikle Afrika'da d\u00fc\u015f\u00fck gelirli ve ge\u00e7imlerini vah\u015fi hayvanlardan sa\u011flayan toplumlar i\u00e7in alternatifler \u00fcretilmesi gerekti\u011fini s\u00f6yledi. \r\n,Mrema, bu toplumlar i\u00e7in alternatifler yarat\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 takdirde yasa d\u0131\u015f\u0131 vah\u015fi hayvan ticaretinin artabilece\u011fi ve baz\u0131 t\u00fcrlerin yok olma tehlikesiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalabilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda da bulundu.\r\n,D\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda salg\u0131na yol a\u00e7an Kovid-19, ilk kez \u00c7in'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde vah\u015fi hayvanlar\u0131n ve hayvansal \u00fcr\u00fcnlerin de sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u0131da pazar\u0131n\u0131 ziyaret edenlerde g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Yarasalarda bulunan bir betakoronavir\u00fcs\u00fcn mutasyona u\u011fram\u0131\u015f hali olan vir\u00fcs\u00fcn, yarasalardan pangolin veya y\u0131lan gibi bir s\u00fcr\u00fcngen arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla insanlara bula\u015ft\u0131\u011f\u0131 tahmin ediliyor.\r\n,.