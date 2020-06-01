Seyahat yasağını delmek için yürüyerek ve otostop yaparak 2 bin kilometre kat etti

Hindistan’da bir göçmen işçi karantina nedeniyle toplu taşıma araçlarının iptal edilmesinin ardından, mahsur kaldığı Bengaluru kentinden evinin yer aldığı Sriagar Babaganj’a yürüyerek ve otostop çekerek ulaştı. Bununla birlikte, ülkede corona virüs kilitlenmesi için izlenen politikalar nedeniyle yaklaşık 250 işçinin eve dönüş yolunda açlık ve susuzluktan öldüğü, milyonlarca işçinin kentlerde temel gereksinimlerini karşılayamadığı için yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.