Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

15 g\u00fcn \u00f6nce mide rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle hastaneye yatan Seyfi Dursuno\u011flu, solunum yetmezli\u011fi ve \u00e7oklu organ yetmezli\u011fi nedeniyle yo\u011fun bak\u0131ma al\u0131nd\u0131., 3 g\u00fcn boyunca yo\u011fun bak\u0131mda cihazlara ba\u011fl\u0131 olarak tedavi g\u00f6ren 'Huysuz Virjin' lakapl\u0131 Dursuno\u011flu, 17 Temmuz Cuma g\u00fcn\u00fc saat 20 s\u0131ralar\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,SEYF\u0130 DURSUNO\u011eLU, 'HUYSUZ V\u0130RJ\u0130N' K\u0130MD\u0130R?\r\n\r\nSeyfi Dursuno\u011flu, bilinen sahne ad\u0131yla Huysuz Virjin, T\u00fcrk drag queen, \u015fark\u0131c\u0131 ve sunucu. 1970'lerden 2000'lere kadar s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc e\u011flence programlar\u0131 ile T\u00fcrkiye'de televizyonlar\u0131n tan\u0131nan bir e\u011flence fig\u00fcr\u00fc h\u00e2line geldi. ,Seyfi Dursuno\u011flu'nun \u00e7ocuklu\u011fu 5-6 ya\u015f\u0131na kadar Trabzon\u2019da, sonra da \u0130stanbul\u2019da \u00e7ok mutaass\u0131p bir ortamda ge\u00e7ti. Daha sonra babas\u0131n\u0131n iste\u011fiyle Heybeliada Askeri Deniz Lisesinde yat\u0131l\u0131 olarak okumaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Ancak bir s\u00fcre sonra bu okuldan ayr\u0131ld\u0131 ve Bo\u011fazi\u00e7i Lisesinden mezun oldu.\u0130ngiliz Filoloji\u2019sinde ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 \u00fcniversite \u00f6\u011frenimini maddi s\u0131k\u0131nt\u0131lar nedeniyle yar\u0131m b\u0131rakt\u0131. ,Askerli\u011fini Tuzla ve Had\u0131mk\u00f6y\u2019de yedek subay olarak tamamlad\u0131ktan sonra SSK\u2019da memur oldu ve tam on sekiz y\u0131l burada memur olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131., 1970 y\u0131l\u0131nda Huysuz Virjin\u2019in karakteriyle sahnelere ad\u0131m atmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan memuriyet ya\u015fam\u0131n\u0131 bitirdi.