Seyir halindeki aracın sunroofunda yolculuk etti

Edirne\u2019de seyir halindeki bir arac\u0131n sunroof cam\u0131nda oturan yolcu \u2018pes\u2019 dedirtti. ,Di\u011fer ara\u00e7lara oturdu\u011fu yerden el sallayarak, can\u0131n\u0131 hi\u00e7e sayan trafik magandas\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc bir ba\u015fka ara\u00e7taki yolcu taraf\u0131ndan an be an g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n,Edirne\u2019nin Ke\u015fan il\u00e7esinde otoyolda seyir halinde bulunan 34 FKS 38 plakal\u0131 bir otomobilin sunroof cam\u0131ndan \u00e7\u0131karak, dakikalarca yolculuk eden bir \u015fah\u0131s adeta can\u0131n\u0131 hi\u00e7e sayd\u0131. ,Di\u011fer ara\u00e7lara da el sallayarak, selamlayan trafik magandas\u0131, bir ba\u015fka ara\u00e7ta bulunan yolcunun cep telefonu kameras\u0131 ile an be an g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.