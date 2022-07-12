Seyir halindeyken arabasının camındaki yılanı fark etti, hayatının şokunu yaşadı

ABD'nin Kansas eyaletinde \u00e7ekilen ve sosyal medyada payla\u015f\u0131lan bir video, izleyenleri dahi \u00fcrk\u00fctt\u00fc.,Araba s\u00fcren bir kad\u0131n, cam\u0131n \u00f6n\u00fcnde kendisine do\u011fru bakan y\u0131lan\u0131 fark edince b\u00fcy\u00fck bir \u015fok ya\u015fad\u0131. O anlar cep telefonu kameras\u0131na saniye saniye yans\u0131d\u0131.,Gen\u00e7 kad\u0131n, s\u0131cakta ne yapaca\u011f\u0131n\u0131 bilemeden otoyolun kenar\u0131nda mahsur kalmaktan korktu\u011fu i\u00e7in arabay\u0131 kenara \u00e7ekmek istemedi\u011fini s\u00f6yledi.,O anlar cep telefonu kameras\u0131na yans\u0131d\u0131. Sosyal medyada payla\u015f\u0131lan video \u00e7ok konu\u015fuldu.,Ruhl, FOX 23'e verdi\u011fi r\u00f6portajda, "Y\u0131lan\u0131 g\u00f6rd\u00fcm ve o anda kabusu ya\u015fad\u0131m. \u00c7ok ger\u00e7ek\u00fcst\u00fcyd\u00fc\u201d dedi.,Ruhl, yan aynadan kendisine bakan y\u0131lan\u0131n videosunu \u00e7ekti.,Sadece arabas\u0131n\u0131 \u00e7arpmamaya odakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u00e7ok korktu\u011funu belirten kad\u0131n, \u201cSadece korktum. Nereye gidece\u011fim? Araba kullan\u0131rken bunu ya\u015famak zorunda kalmak \u00e7ok k\u00f6t\u00fc. Asla unutmayaca\u011f\u0131m\u201d dedi.,Sonunda otoyoldan \u00e7\u0131k\u0131p park eden kad\u0131n bir s\u00fcre sonra arabadan indi, y\u0131lan ise ara\u00e7tan s\u00fcr\u00fcnerek yola do\u011fru y\u00f6neldi. ,Vicki Ruhl isimli bir kad\u0131n, Kansas otoyolunda araba kullan\u0131rken \u00f6n cam\u0131nda s\u00fcr\u00fcnen bir y\u0131lan fark etti.