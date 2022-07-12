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Türkiye Gazetesi

Seyir halindeyken arabasının camındaki yılanı fark etti, hayatının şokunu yaşadı

Seyir halindeyken arabasının camındaki yılanı fark etti, hayatının şokunu yaşadı

Araba süren bir kadın, camın önünde kendisine doğru bakan yılanı fark edince büyük bir şok yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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