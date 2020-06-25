Sezonu 15 liradan açtı şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor

Sezonu 15 liradan a\u00e7t\u0131 \u015fimdi 3 liraya m\u00fc\u015fteri bulam\u0131yor,Bursa'n\u0131n me\u015fhur Nazende fasulyesi bu y\u0131l sezonu 15 liradan a\u00e7t\u0131. \u00dcr\u00fcn bolla\u015f\u0131nca 3 liraya d\u00fc\u015fen fasulyeye \u00fcretici m\u00fc\u015fteri bulam\u0131yor.\r\n,\u0130znik il\u00e7esinde yeti\u015fen ve \u00fcn\u00fc t\u00fcm T\u00fcrkiye'ye yay\u0131lan Nazende fasulyesinin hasad\u0131 1 ay \u00f6nce ba\u015flad\u0131., \u0130lk hasatta kilosu 15 liradan sat\u0131lan me\u015fhur fasulye bug\u00fcn 3 liradan al\u0131c\u0131 bulam\u0131yor. \u00dcr\u00fcnlerin bolla\u015fmas\u0131yla birlikte fiyatlar\u0131 d\u00fc\u015fen ve m\u00fc\u015fteri bulamayan \u00fcreticiler \u015fimdi toplad\u0131klar\u0131 \u00fcr\u00fcnleri nas\u0131l satacaklar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.\r\n,Bu y\u0131l fasulye fiyatlar\u0131n\u0131n 15 liradan a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden \u00fcreticiler, "\u0130lk toplamaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131m\u0131zda fiyatlar \u00e7ok iyiydi 15 liraya sat\u0131yorduk. \u015eimdi 3-4 liradan sat\u0131l\u0131yor alanda yok masraflar \u00e7ok a\u011f\u0131r bu fiyatlara satarsak masraf\u0131m\u0131z\u0131 kurtarmaz" dedi.