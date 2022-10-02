SGK arşivini sel vurdu, 70 bin dosya güneşe serildi

"Bodrum kat\u0131ndaki su ve \u00e7amurun temizlenmesi yakla\u015f\u0131k 1 ay s\u00fcrd\u00fc. Su ve bal\u00e7\u0131k alt\u0131nda kalan dosyalar, asl\u0131nda dijital ortamda tarand\u0131 ve hepsi bilgisayara aktar\u0131ld\u0131 ama sonu\u00e7ta bir resmi evrak oldu\u011fu i\u00e7in iki g\u00fcn sonra bir dava konusu veya mahkemeden bir belge istenmesi ihtimaline kar\u015f\u0131 yine muhafaza alt\u0131na almak i\u00e7in kurutup ar\u015fivde tutuyoruz...,Daha sonra kurum \u00f6n\u00fcndeki alana el arabas\u0131yla ta\u015f\u0131nan dosyalar, tek tek yere serilerek g\u00fcne\u015fte kurumaya b\u0131rak\u0131ld\u0131.,SGK \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc \u015eaban \u00c7engel, kentte ya\u015fanan sel afetinin ard\u0131ndan kurumlar\u0131n\u0131n bodrum kat\u0131ndaki ar\u015fiv b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn de zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.,Uzun y\u0131llard\u0131r muhafaza edilen 70 bini a\u015fk\u0131n dosyan\u0131n selde \u0131sland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bal\u00e7\u0131kla kapland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u00c7engel, \u015fu bilgileri payla\u015ft\u0131:,Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z veya kurumumuz a\u00e7\u0131s\u0131ndan herhangi bir ma\u011fduriyet s\u00f6z konusu de\u011fil. Kurutma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 g\u00fcne\u015fli g\u00fcnlerde yap\u0131lmaya devam edecek." (AA),Yakla\u015f\u0131k 50 y\u0131ld\u0131r bekletilen 70 bini a\u015fk\u0131n i\u015fveren, i\u015f\u00e7i ve emeklinin dosyas\u0131, kurum personelince bodrum kattaki ar\u015fiv odalar\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131larak bal\u00e7\u0131klar\u0131ndan temizlendi.,\u200bBart\u0131n Irma\u011f\u0131'n\u0131n 27 Haziran'da ta\u015fmas\u0131 sonucu Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan SGK \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc binas\u0131n\u0131n bodrum kat\u0131 suyla dolarken, buradaki ar\u015fiv dosyalar\u0131 da su alt\u0131nda kald\u0131.