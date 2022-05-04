SGK'dan aylık 750 TL taksitle faizsiz konut kredisi desteği! Kimler yararlanabiliyor? İşte detaylar

Son yıllarda dünyayı etkisi altına alan pandemi, arkasından gelen enflasyon ve döviz kurundaki artış ile birlikte yurt dışından ihraç edilen ürünler nedeniyle inşaat maliyetleri katlandı, Türkiye'de emlak krizi başladı. Fiyatlar kısa sürede katlanınca kiralar da arttı, dar gelirli vatandaşlar zor durumda kaldı. Hükümet barınma, eşya yardımı ve kira desteği gibi konularda yardımcı olurken, Sosyal Güvenlik Kurumu da faizsiz konut kredisi için düğmeye bastı.