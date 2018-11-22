SGK'dan müjde! Yeni yılda otomatik bağlanacak

Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK), temizlik, \u00e7ocuk ve ya\u015fl\u0131 bak\u0131m\u0131 gibi ev i\u015flerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lanlar\u0131n sigorta primlerinin basit i\u015flemlerle yat\u0131r\u0131lmas\u0131na imkan tan\u0131yan Kolay \u0130\u015fverenlik Uygulamas\u0131'n\u0131n kapsam\u0131na, kap\u0131c\u0131lar\u0131 da dahil etti.\r\n,"\u0130\u015f yeri bildirgesi" ve "sigortal\u0131 i\u015fe giri\u015f bildirgesi" vermek, "ayl\u0131k prim ve hizmet belgesi" d\u00fczenlemek, her ay "sigortal\u0131 i\u015ften ayr\u0131l\u0131\u015f bildirgesi" almak gibi muhasebeci deste\u011fiyle yap\u0131labilecek i\u015f ve i\u015flemleri ortadan kald\u0131ran Kolay \u0130\u015fverenlik Uygulamas\u0131'n\u0131n kapsam\u0131 geni\u015fliyor. ,SGK'nin temizlik, \u00e7ocuk ve ya\u015fl\u0131 bak\u0131m\u0131 gibi ev hizmetlerinde ayda 10 g\u00fcn ve daha fazla sigortal\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ran i\u015fverenler i\u00e7in ge\u00e7en y\u0131l ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 uygulaman\u0131n kolayl\u0131klar\u0131ndan apartman ile i\u015f han\u0131 y\u00f6neticileri de faydalanacak.\r\n\r\n,Yeni y\u0131lla birlikte kap\u0131c\u0131lar\u0131n sigorta primleri i\u015fverenlerin her ay ayr\u0131ca bir bildirimine gerek olmaks\u0131z\u0131n SGK taraf\u0131ndan otomatik tahakkuk ettirilecek, internet, banka, kredi kart\u0131 gibi farkl\u0131 tahsilat y\u00f6ntemleri ile kolayca yat\u0131r\u0131labilecek hale gelecek.\r\n\r\n,Y\u00f6neticiler, kap\u0131c\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131klar\u0131 sigortal\u0131n\u0131n da imzas\u0131n\u0131 i\u00e7eren ve ba\u015flang\u0131\u00e7ta bir kez SGK'ye verilen form arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla i\u015f yeri ve sigortal\u0131 tescillerini sa\u011flayacak. ,Daha sonraki s\u00fcre\u00e7te taraflar\u0131n beyan etti\u011fi \u00e7al\u0131\u015fma g\u00fcn say\u0131lar\u0131 ve kazan\u00e7 tutar\u0131 esas al\u0131narak, ayl\u0131k prim ve hizmet belgesi al\u0131nmaks\u0131z\u0131n prim tahakkuk yap\u0131larak tahsilat ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.\r\n\r\n,SGK'ye kay\u0131tl\u0131 kap\u0131c\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ran yakla\u015f\u0131k 80 bin i\u015f yerinin faydalanaca\u011f\u0131n\u0131n \u00f6ng\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc uygulamayla b\u00fcrokrasi ve k\u0131rtasiyecili\u011fin giderilmesi, kay\u0131t d\u0131\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fan binlerce i\u015f yeri ve sigortal\u0131n\u0131n yeni sisteme dahil edilmesi planlan\u0131yor.\r\n\r\n,.,SGK'dan yeni y\u0131l i\u00e7in m\u00fcjdeli haber geldi.,Otomatik olarak yatacak.