BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Sıcak hava Avrupa’yı alarma geçirdi!

Sıcak hava Avrupa’yı alarma geçirdi!

AVRUPA ALARMA GEÇTİ

Batı Avrupa’da birçok kentte turuncu alarma geçildi. İklim değişikliğinin bir sonucu olabileceği sıcak hava dalgası ile ilgili, orman yangınları ve kuraklık sorunlarının yaşanabileceğine dikkat çekildi. Son 20 yılın en sıcak haziranını geçiren İspanya’nın Endülüs bölgesindeki bazı yerlerde havanın 44, başkent Madrid’de 41 dereceye kadar çıktığı kaydedildi. Sevilya’da ilk okul öğrencilerinin ailelerinden oluşan bir grup okulların tatil edilmemesini protesto etti. Derse girmeyen grup okul bahçesinde “Sınıflar sauna gibi” diye slogan atarak, su tabancasıyla oynadı.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144