AVRUPA ALARMA GEÇTİ

Batı Avrupa’da birçok kentte turuncu alarma geçildi. İklim değişikliğinin bir sonucu olabileceği sıcak hava dalgası ile ilgili, orman yangınları ve kuraklık sorunlarının yaşanabileceğine dikkat çekildi. Son 20 yılın en sıcak haziranını geçiren İspanya’nın Endülüs bölgesindeki bazı yerlerde havanın 44, başkent Madrid’de 41 dereceye kadar çıktığı kaydedildi. Sevilya’da ilk okul öğrencilerinin ailelerinden oluşan bir grup okulların tatil edilmemesini protesto etti. Derse girmeyen grup okul bahçesinde “Sınıflar sauna gibi” diye slogan atarak, su tabancasıyla oynadı.