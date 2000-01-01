Sıcaklık 43 dereceye çıktı, Adana 'hayalet şehir'e döndü

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alıyor
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Şişli'de dehşet! Aynı evdeki 3 kişi ölü bulundu
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak
SPOR
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39 yaşında Dünya şampiyonu olan milli boksör Şennur Demir ilham verdi
DÜNYA
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Sivilleri hedef aldılar: Terör saldırısında en az 50 kişi hayatını kaybetti
YAŞAM
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Almanya ölüme terk etti: Gurbetçi aile Türkiye’den yardım istedi
SAĞLIK
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Yaz geldi, hafifleme zamanı: Kilo vermek isteyen herkesin bilmesi gereken 7 tüyo
GÜNDEM
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Bingöl'de korkutan deprem
SPOR
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Domagoj Vida Galatasaray'la görüşüyor! Beşiktaş'ı karıştıran iddia...
GÜNDEM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat
TEKNOLOJİ
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TEKNOFEST coşkusu gökyüzüne taşındı: Türk pilotları semada ay yıldız çizdi
SPOR
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Stefan Kuntz: A Milli Takım'a yogayı getireceğiz
SPOR
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Son dakika: Stefan Kuntz'dan Emre Mor ve İrfan Can Kahveci açıklaması
YAŞAM
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Eski eşini baltayla yaralayan saldırgana 20 yıl hapis istemi
DÜNYA
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Çeçen lider Kadirov'dan Polonya'ya tehdit: 6 saniyede görürsünüz
GÜNDEM
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Bakan Dönmez duyurdu: Temmuzda ilk kaynağı yapacağız
GÜNDEM
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KKTC'de orman yangını
GÜNDEM
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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! '15 Temmuz'da kimlerle pazarlık yaptığın ortaya çıkacak'
KÜLTüR - SANAT
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Sean Connery’ye ait Picasso tablosu müzayedede 22 milyon dolara satıldı
DÜNYA
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Kıbrıs Rum Yönetimi liderinden haddini aşan sözler: Umarım Türkiye barışı bozacak bir adım atmaz
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Sıcaklık 43 dereceye çıktı, Adana 'hayalet şehir'e döndü
Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterince halk evlerine çekildi ve deyim yerindeyse Adana 'Hayalet şehir'e döndü.
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