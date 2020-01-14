Sıcaklık eksi 21’e düştü! Kapı kilitleri ve camlar dondu

Sibirya so\u011fuklar\u0131n\u0131n etkili oldu\u011fu Kars\u2019ta, hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 gece eksi 25\u2019e d\u00fc\u015ft\u00fc. Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n eksi 25\u2019e d\u00fc\u015fmesiyle kentte adeta her yer buz tuttu. Sabah saatlerde termometreler eksi 21\u2019i g\u00f6sterdi. \u0130\u015f yerlerinde parkelerle oturan vatanda\u015flar dikkat \u00e7ekti.,\u0130\u015f yerlerinin so\u011fuk oldu\u011funu ifade eden Cabbar Bayk\u0131z, \u201cBildi\u011finiz buzdolab\u0131nda \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. \u015eu anda eksi 22 derece, hissedilen 26 derece g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. Buzdolab\u0131nda \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Elektrik faturas\u0131 600 lira geliyor. Do\u011fal gaz\u0131 s\u00f6ylemiyorum. Devletin bize kar\u015f\u0131 biraz m\u00fcsamaha g\u00f6stermesi gerekiyor. Ger\u00e7ekten hangi \u015fehirde b\u00f6yle bir so\u011fuk var? Bildi\u011finiz d\u00fckkan\u0131n i\u00e7erisinde montla \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz.,B\u00f6yle bir so\u011fuk yok. Allah yard\u0131mc\u0131m\u0131z olsun. \u00d6deyemiyoruz elektrik faturas\u0131n\u0131, do\u011fal gaz faturas\u0131n\u0131, ger\u00e7ekten m\u00fc\u015fk\u00fcl durumday\u0131z. Zor durumday\u0131z. Allah yard\u0131mc\u0131m\u0131z olsun. Yine Allah devlete zeval vermesin. Zor durumday\u0131z\u201d dedi.,Sibirya so\u011fuklar\u0131n\u0131n etkili oldu\u011fu Kars\u2019ta, \u00e7ok say\u0131da ara\u00e7 donarak \u00e7al\u0131\u015fmad\u0131. \u0130\u015f yerlerinin camlar\u0131 buz tuttu. So\u011fuk havada i\u015flerine gitmek i\u00e7in caddeye \u00e7\u0131kan vatanda\u015flar y\u00fcr\u00fcmekte zorlan\u0131rken, so\u011fuk havan\u0131n \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde etkili olaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\nA\u015f\u0131r\u0131 so\u011fuklardan Kars\u2019ta adeta her \u015fey buz tuttu, kamyon garaj\u0131nda soba bacas\u0131ndan \u00e7\u0131kan ate\u015f ise kamaralara yans\u0131d\u0131. Kamyon garaj\u0131ndaki yaz\u0131hanenin yanan sobas\u0131ndan duman yerine ate\u015f \u00e7\u0131kt\u0131, O an kameralara yans\u0131d\u0131. (\u0130HA),Sibirya so\u011fuklar\u0131 Kars\u2019ta h\u00fck\u00fcm s\u00fcr\u00fcyor. So\u011fuk havan\u0131n etkili oldu\u011fu kentte, caddelerde bulunan ara\u00e7lar\u0131n \u00fczerine hal\u0131, kilim, battaniye ile \u00f6rt\u00fcld\u00fc. Ara\u00e7lar\u0131n \u00fczerindeki \u00f6rt\u00fcler so\u011fu\u011fun \u015fiddetini g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serdi.,S\u0131cakl\u0131k eksi 21\u2019e d\u00fc\u015ft\u00fc! Sibirya so\u011fuklar\u0131 her \u015feyi dondurdu! Bir \u015fehir donuyor...