Sidney'in ünlü plajını deniz yosunları kapladı

Avustralya'n\u0131n Sidney kentinin do\u011fusundaki banliy\u00f6 b\u00f6lgesinde bulunan \u00fcnl\u00fc Coogee plaj\u0131n\u0131 deniz yosunlar\u0131 kaplad\u0131., Yosunlar\u0131n \u015fiddetli ya\u011fmur ve y\u00fcksek gelgit nedeniyle k\u0131y\u0131ya vurdu\u011fu belirtildi.\r\n,Avustralya'n\u0131n Sidney kentindeki \u00fcnl\u00fc Coogee plaj\u0131n\u0131 deniz yosunlar\u0131 kaplad\u0131., Yosun y\u0131\u011f\u0131nlar\u0131n\u0131n kaplad\u0131\u011f\u0131 plaj ise ilgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere sahne oldu.,.