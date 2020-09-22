Şifa bulmak için toprak yiyorlar

Sivas\u2019\u0131n Alt\u0131nyayla il\u00e7esi Mutubey k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan vatanda\u015flar, kazd\u0131klar\u0131 3 metrelik kuyulardan \u00e7\u0131kard\u0131klar\u0131 kili satarak ekonomilerine katk\u0131 sa\u011fl\u0131yor hem de bu topra\u011f\u0131 yiyerek \u015fifa bulduklar\u0131na inan\u0131yorlar.,Sivas'\u0131n Alt\u0131nyayla il\u00e7esine 16 kilometre uzakl\u0131kta bulunan Mutubey k\u00f6y\u00fc sakinleri, yakla\u015f\u0131k bir as\u0131rd\u0131r k\u00f6ylerinde bulunan kil kayna\u011f\u0131ndan kil \u00e7\u0131kart\u0131yor. Yakla\u015f\u0131k 3 metrelik \u00e7ukurlar a\u00e7\u0131larak elde edilen kil, cilt temizli\u011finde ve sa\u00e7 temizli\u011finde s\u0131kl\u0131kla kullan\u0131l\u0131yor. Kil, kans\u0131zl\u0131k ve demir eksikli\u011fi \u00e7eken kad\u0131nlar taraf\u0131ndan \u015fifa niyetiyle yenilerek t\u00fcketiliyor. K\u00f6yl\u00fcler, kazma ve k\u00fcreklerle kazarak \u00e7\u0131kard\u0131klar\u0131 kili satarak gelirde elde ediyor.,Mutlu bey k\u00f6y\u00fc muhtar\u0131 Daim Dani\u015fment, kili \u00e7\u0131kartman\u0131n zahmetli oldu\u011funu belirterek \u201cKillik mevki, k\u00f6y\u00fcm\u00fcze 4 kilometre uzakta. Buran\u0131n yolu olduk\u00e7a ta\u015fl\u0131k. Burada bulunan kil ocaklar\u0131 yakla\u015f\u0131k 100 y\u0131ld\u0131r kullan\u0131l\u0131yor. ,Kuyu kazarak \u00e7\u0131kard\u0131klar\u0131 kili 3 liradan satt\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Mahmut Dani\u015fment, demir eksikli\u011fi olanlar\u0131n kil t\u00fcketti\u011fini s\u00f6yledi. Dani\u015fment, \u201cBuradan \u00e7\u0131kan kilin sa\u00e7 derisine, kepeklere ve cilt hastal\u0131klar\u0131na iyi geldi\u011fi bilinmekte. Sa\u00e7lar\u0131 yumu\u015fat\u0131r ve k\u0131r\u0131lmay\u0131 \u00f6nler. Demir eksikli\u011fi olan kad\u0131nlar kili yerler. Bizim k\u00f6yden imkan olduk\u00e7a \u00e7\u0131kart\u0131p, g\u00f6t\u00fcr\u00fcp satanlar var. ,Emir \u00c7elik, demir eksikli\u011finden dolay\u0131 kil t\u00fcketti\u011fini belirterek, \u201cSenede 3-4 torba \u00e7\u0131kart\u0131yorum, sat\u0131yorum. Arabam olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in pek fazla e\u015femiyorum. 3 metrede \u00e7\u0131k\u0131yor. Kazmak zor olsa da ge\u00e7im derdi. ,Fakat \u00e7ok zor \u015fartlar alt\u0131nda kullan\u0131l\u0131yor. Kili, ilkel \u015fartlarla \u00e7\u0131kar\u0131yoruz. Kazma ve k\u00fcrekle yakla\u015f\u0131k 3 metreyi bulan kuyular a\u00e7\u0131yoruz. Buradan \u00e7\u0131kan kil Sivas\u2019\u0131n de\u011fil T\u00fcrkiye\u2019nin en iyi kili. Kilin, sa\u00e7 derisine \u00e7ok faydas\u0131 var. Sa\u00e7ta kepek b\u0131rakm\u0131yor. Cilde maske olarak kullan\u0131l\u0131yor. \u00c7o\u011fu kad\u0131n kili yiyor. K\u00f6yl\u00fclerimiz, buradan \u00e7\u0131kard\u0131klar\u0131 kille para kazan\u0131yorlar\u201c dedi.,Benim 2 tane engelli \u00e7ocu\u011fum var, onlara katk\u0131 sa\u011fl\u0131yorum. 2 \u00e7ocu\u011fumun da servis paras\u0131n\u0131 veriyorum, onun i\u00e7in her sene 3-4 torba \u00e7\u0131kar\u0131p sat\u0131yorum. Demir eksikli\u011fine faydal\u0131, bende de demir eksikli\u011fi var. Bende yiyorum\u201c dedi. (\u0130HA),Ben bundan 2 y\u0131l \u00f6nce 2 torba g\u00f6t\u00fcrd\u00fcm, 5 kilo ya\u011f ve 5 kilo \u015feker ald\u0131m geldim. B\u00fct\u00e7emize illaki katk\u0131s\u0131 oluyor. Talep olacak ki \u00e7\u0131kartas\u0131n. Kilosu bizim elimizden \u00e7\u0131kana kadar, 2,5- 3 Lira. Sat\u0131c\u0131n\u0131n eline ge\u00e7ti\u011findeyse 5 ile 15 Lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor \u201c \u015feklinde konu\u015ftu.