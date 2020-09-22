Şifa bulmak için toprak yiyorlar

Sivas’ın Altınyayla ilçesi Mutubey köyünde yaşayan vatandaşlar, kazdıkları 3 metrelik kuyulardan çıkardıkları kili satarak ekonomilerine katkı sağlıyor hem de bu toprağı yiyerek şifa bulduklarına inanıyorlar.