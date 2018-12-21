Şifa diye tüketiyoruz ama ölüme götürüyor

Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, bilin\u00e7siz kullan\u0131m\u0131 \u015fifa vermek yerine damar t\u0131kan\u0131kl\u0131\u011f\u0131na, zehirlenmeye, hatta \u00f6l\u00fcme bile neden olan 38 \u00fcr\u00fcn\u00fcn sat\u0131\u015f\u0131na yasak getirdi. \u0130\u015fte \u015fifal\u0131 diye t\u00fcketti\u011fimiz ama \u00f6l\u00fcme kadar g\u00f6t\u00fcren o bitkiler...\r\n,\u015eifa arayan vatanda\u015f\u0131n hastane ve eczaneden sonra s\u0131k s\u0131k gitti\u011fi aktarlarda sat\u0131lan baz\u0131 \u00fcr\u00fcnlere yasak geldi.\r\n\r\n,Bakanl\u0131k, daha \u00f6nce genelge yay\u0131mlayarak aktar vitrinlerine, \u00fcr\u00fcnlerin kullan\u0131l\u0131\u015f\u0131na ili\u015fkin etiket, ilan ve benzeri yaz\u0131lar as\u0131lmas\u0131n\u0131 yasaklam\u0131\u015ft\u0131. "Adaso\u011fan\u0131 diz a\u011fr\u0131s\u0131na, g\u00fczelavratotu ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131na, nane gribe, ada\u00e7ay\u0131 nezleye iyi gelir" gibi ifadelerin kullan\u0131lmas\u0131na da yasak getirilmi\u015f, aktarlarda bitkisel kar\u0131\u015f\u0131m yap\u0131lmas\u0131n\u0131n da \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmi\u015fti.\r\n\r\n,\r\nYasaklanan 38 \u00fcr\u00fcn aras\u0131nda iltihapl\u0131 b\u00f6lgeleri iyile\u015ftirdi\u011fi iddia edilen adaso\u011fan\u0131, a\u011fr\u0131 kesici \u00f6zelli\u011fi oldu\u011fu belirtilen g\u00fczelavratotu ve romatizma a\u011fr\u0131lar\u0131n\u0131 durdurdu\u011fu ifade edilen hintya\u011f\u0131 da yer ald\u0131.\r\n\r\nBu \u00fcr\u00fcnlerin bilin\u00e7siz kullan\u0131m\u0131 sonras\u0131nda damar t\u0131kanmas\u0131na, zehirlenmeye ve hatta \u00f6l\u00fcme yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 vurguland\u0131.,\u0130\u015fte sat\u0131lmas\u0131 yasaklanan ve tehlikeli olan o bitkiler...\r\n\r\nAdam ya da Adem otu olarak bilinir: Radix Mandragorae ve preparatlar\u0131,Opium ve prep\r\n\r\n,Radix Ipecacuanhae (Alt\u0131n k\u00f6k\u00fc) ve prep\r\n\r\n,Podophyllinum (Podofilin) ve podofilotoksin ve prep\r\n\r\n,Oleum Cheropodii (Kenepod esans\u0131)ve prep\r\n\r\n,Ada so\u011fan\u0131 olarak bilinir: Bulbus scillae ve preparatlar\u0131\r\n\r\n,Yayg\u0131n ad\u0131 podofilin: Podophyllinum ve podofilotoksin ve preparatlar\u0131\r\n\r\n,Bir de\u011fi\u015fik bitki: Opium ve preparatlar\u0131\r\n\r\n,Kantarit ve kuduz b\u00f6ce\u011fi tozu denir: Cantharide ve preparatlar\u0131\r\n\r\n,Bald\u0131ran olarak bilinir: H. Conii ve preparatlar\u0131\r\n\r\n