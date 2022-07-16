Şifa kaynağı göle geldiler, gölü görünce gözlerine inanamadılar!

Bir\u00e7ok ki\u015finin \u015fifa buldu\u011fu g\u00f6l yaz k\u0131\u015f bir\u00e7ok vatanda\u015f\u0131 kendine \u00e7ekiyordu. Ancak son d\u00f6nemlerde artan ziyaretlerle beraber g\u00f6lde beklenmedik bir durum olu\u015ftu.,Kent merkezine uzakl\u0131\u011f\u0131 yakla\u015f\u0131k 45 kilometre olan G\u00fcm\u00fc\u015fdere k\u00f6y\u00fcnde bulunan Uyuz G\u00f6l\u00fc, Uyuz ba\u015fta olmak \u00fczere; egzama ve sedef gibi hastal\u0131klara iyi geldi\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor ve bu nedenle ziyaret\u00e7isi \u00e7ok oluyordu.,Kilometrelerce yol kat ederek gelenler g\u00f6l\u00fc g\u00f6r\u00fcnce tekrar d\u00f6n\u00fcyor. ,Kurudu\u011funu bilmiyordum \u015fansa geldim. Hayal k\u0131rkl\u0131\u011f\u0131 ya\u015fad\u0131k, biraz su olsayd\u0131 daha iyi olurdu. \u015eifal\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in yararl\u0131 bir su kaybetmek k\u00f6t\u00fc olur. ,Muhtar Azas\u0131 \u0130brahim \u00d6zerk, g\u00f6le gelenin su kalmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in geri d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade ederek, \u201cY\u0131llard\u0131r insanlar buradan fayda g\u00f6r\u00fcyordu ancak bu sene su bitti, buna bir \u00e7\u00f6z\u00fcm istiyoruz. ,\u00d6zerk, g\u00f6l\u00fcn tekrar eski haline gelmesini istediklerini s\u00f6yleyerek, \u201cArkada\u015f\u0131m\u0131z \u00fcst tarafa kafeterya yapm\u0131\u015ft\u0131 bu y\u0131l su olmad\u0131\u011f\u0131ndan mecburen ta\u015f\u0131nd\u0131. Tekrar eski haline gelmesini istiyoruz. Ankara\u2019dan bir arkada\u015f geldi, buran\u0131n suyu iyi geldi bir sonra ki y\u0131l tekrar geldi. ,\u015eifa aramak i\u00e7in g\u00f6le gelenler kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131 manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ya\u015f\u0131yor.,Sivasl\u0131 bir arkada\u015f \u2018doktorlara gittim \u00e7ere bulamad\u0131m\u2019 dedi ama bu su da buldum dedi. \u2018Her taraf\u0131m ka\u015f\u0131n\u0131yordu, ila\u00e7lar kulland\u0131m ge\u00e7medi ama bu su ge\u00e7irdi o y\u00fczden bir kere daha geldim\u2019 dedi.,Sivas\u2019taki \u015fifa da\u011f\u0131tan Uyuz G\u00f6l\u00fc vatanda\u015flar yo\u011fun ilgi g\u00f6r\u00fcyor. ,uyun \u00f6zelli\u011fi egzama, sedef, ka\u015f\u0131nt\u0131 gibi hastal\u0131klara iyi geliyor ancak bug\u00fcn su yok gelen geri d\u00f6n\u00fcyor. Ankara\u2019dan, \u0130stanbul\u2019dan, Samsun\u2019dan gelenler \u00e7ok oluyor. Ge\u00e7en y\u0131l \u00e7ok boldu insanlar y\u00fczebiliyordu, bu y\u0131l su yok\u201d diye konu\u015ftu.,Veysel Ta\u00e7y\u0131ld\u0131z, o\u011flunun hastal\u0131\u011f\u0131na \u015fifa aramak i\u00e7in 950 kilometre yol kat ederek g\u00f6le geldiklerini belirterek, \u201cBu su \u015fifal\u0131 dediler. Benim o\u011flumda ka\u015f\u0131nt\u0131 var k\u0131zar\u0131kl\u0131k yap\u0131yor suyu denemek i\u00e7in geldik. Su kalmam\u0131\u015f in\u015fallah geri \u00e7\u0131kar. ,Yetkililer bu suyu bir tesis gibi yapsa \u00e7ok g\u00fczel olur. 900, 950 kilometre yol geldik\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.