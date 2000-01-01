Sıfır araba alacaklar bu habere dikkat! Markalar tek tek duyurdu

Dünya çapında yaşanan savaş, çip krizi ve tedarik sorunu, otomobil fiyatların da yükselmesine sebep oldu.Son iki ayda 100-150 bin lira arasında artışların yaşandığı otomobil sektöründe birçok marka kampanyalı fiyatlarını duyurdu. 400 bin liranın altında birkaç modelin kaldığı piyasada temmuz ayında Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller şu şekilde sıralanıyor... Otomotiv sektöründe küresel çapta yaşanan çip krizi ve tedarik zincirindeki sorunların yanı sıra savaş ve döviz kurundaki nedenlerden dolayı hareketlilik devam ediyor.