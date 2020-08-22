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Türkiye Gazetesi

Sıfır kilometre aldığı traktör hayatını kabusa çevirdi

Sıfır kilometre aldığı traktör hayatını kabusa çevirdi

Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Sultanhanı Mahallesi’nde yaşayan ve 30 senedir çiftçilik yapan 58 yaşındaki Mehmet Seyfi, 2016 yılında sıfır kilometrede traktör aldı. Traktörü alıp mahallesine getiren Seyfi, bir süre sonra arıza ile karşılaştı. Traktörün verdiği arızalar nedeniyle tarlalarını ekip biçemeyen Seyfi, konuyu yargıya taşıdı. Mahkemenin motorun hatalı ve ayıplı olduğu kararı vermesine rağmen, traktörü iade edemeyen çiftçi Mehmet Seyfi, ne yapacağını kara karar düşünüyor. Başından geçen olayı anlatan Seyfi, “2016 yılında 106 bin 380 TL’ye bu traktörü aldım ve köyüme getirdim. 1 senenin içinde 2 sefer enjeksiyon memesi yaptırdım. Bir daha kullanamaz oldum. 1 sene zor kullandım. Motor yüke gelmiyor, yüke geldiğinde stop ediyor. 700 tane koyunum vardı ama tarlalarımı ekip biçemediğim için onları da verdim. Motoru geride veremedim. Şuanda bankalardan çektiğim krediler, faizleriyle birlikte 500 bin TL borcum oldu. Ödeyemez hale geldim.

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