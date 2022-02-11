Sıfır otomobilde ucuz modeleler Türkiye’ye geliyor: İşte satış fiyatları

Otomobil sektöründeki dev isimlerden biri olan Hyundai, Hindisan'a özel olarak ürettiği makul fiyatlı Santro modelini Türkiye'de satışa çıkarıyor. Hyundai Santro teknik özellikleri 1.1 MPI motora sahip olan Hyundai Santro 5 ileri manuel vitesle Türkiye pazarına giriyor. Bu otomobilin Türkiye'ye girmesi halinde söz konusu rakama ÖTV ve KDV maliyetleri de eklenecek. Dolayısıyla Hyundai Santro'nun aşağı yukarı 150 - 160 bin TL'lik satış fiyatı ile pazara girmesi ve büyük ses getirmesi bekleniyor.