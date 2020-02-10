Sigara içenler dikkat! Bu besinler sayesinde bırakabilirsiniz

Uzman Diyetisyen Nilay Ke\u00e7eci Arpac\u0131 sigaray\u0131 b\u0131rakmaya yard\u0131mc\u0131 olan besinleri s\u0131ralad\u0131. \u0130\u015fte o besinler...\r\n,Sigara i\u00e7en bir\u00e7ok ki\u015fi bu al\u0131\u015fkanl\u0131ktan kurtulman\u0131n zorlu\u011funun yan\u0131 s\u0131ra b\u0131rakt\u0131ktan sonra alaca\u011f\u0131 kilolar\u0131n korkusu nedeniyle de sigaray\u0131 b\u0131rakamamaktad\u0131r.,Ancak baz\u0131 do\u011fal kaynaklar hem sigara b\u0131rakmaya hem de sigaray\u0131 b\u0131rakt\u0131ktan sonra al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131 etkileyerek kilo almamaya da yard\u0131mc\u0131 olabiliyor. Bu konuda yard\u0131mc\u0131 olacak ilk besin zencefildir.\r\n,Zencefil akci\u011ferlerin temizlenmesi i\u00e7in olduk\u00e7a etkili bir besindir. Zencefili \u00e7aya ya da yemeklere ekleyerek t\u00fcketebilirsiniz.\r\n,Meyank\u00f6k\u00fc gibi g\u00fc\u00e7l\u00fc aromas\u0131yla ki\u015fiyi rahatlat\u0131r ve sigara i\u00e7me ihtiyac\u0131 bast\u0131r\u0131r.\r\n,\u0130\u00e7eri\u011findeki manganez, silisyum, k\u00fck\u00fcrt, s\u00fclf\u00fcr bile\u015fikleri gibi bir\u00e7ok madde ile iyi bir antibiyotik ve antioksidan olan sar\u0131msa\u011f\u0131n d\u00fczenli bir \u015fekilde t\u00fcketilmesi v\u00fccuda bir\u00e7ok fayda sa\u011flar.,V\u00fccudun ar\u0131nmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan sar\u0131msak ayn\u0131 zamanda, sigara i\u00e7me al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na kar\u015f\u0131 sava\u015fta da yard\u0131mc\u0131d\u0131r.\r\n,Sar\u0131msak \u00f6zellikle yemeklerde kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda C vitamini ve antioksidan etkisi ile tokluk hissi verir, kilo korumaya destek olur.\r\n,Sigaray\u0131 b\u0131rak\u0131rken yard\u0131mc\u0131 olan besinlerden biri de kan \u015fekerini dengeleyen tar\u00e7\u0131nd\u0131r.,D\u00fczenli t\u00fcketilmesi sigaray\u0131 b\u0131rakma s\u00fcrecinde \u00f6nemlidir. Tar\u00e7\u0131n iyi bir antioksidand\u0131r.\r\n,Tar\u00e7\u0131n\u0131 ister \u00e7ubuk ister toz \u015feklinde t\u00fcketebilirsiniz. G\u00fcnde bir defa 1 \u00e7ubuk ya da 1 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 toz tar\u00e7\u0131n\u0131 yo\u011furda, \u00e7aya ya da s\u00fcte kar\u0131\u015ft\u0131rarak t\u00fcketebilirsiniz.\r\n,Sigaray\u0131 b\u0131rakmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken t\u00fcketilecek en etkili besinlerden biri portakald\u0131r. C vitamini etkisi ile demir eksikli\u011finin azalmas\u0131na ve al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131n d\u00fczenlenmesine yard\u0131mc\u0131 olur.,Portakal gibi mandalina ve greyfurt da antioksidan etki g\u00f6stermekte ve i\u00e7erdi\u011fi C vitaminiyle v\u00fccudun sigaraya olan ihtiyac\u0131n\u0131 azaltmaktad\u0131r. \u0130nsanlar sigara i\u00e7mekle v\u00fccutlar\u0131nda en \u00e7ok C vitamini kaybederler.\r\n,C vitamini yerine nikotinin do\u011fal olmayan elementleri yerle\u015fir. Bu sebeple sigaray\u0131 b\u0131rakmak i\u00e7in do\u011fal bir \u015fekilde daha fazla C vitamini almak gerekir. G\u00fcnde 1 portakal bu konuda yard\u0131mc\u0131 olur.\r\n,Y\u00fcksek antioksidan etkisi ve lif i\u00e7eri\u011fi ile sigaray\u0131 b\u0131rakmaya yard\u0131mc\u0131 bir di\u011fer besin mor erik di\u011fer ad\u0131yla m\u00fcrd\u00fcm eri\u011fidir.,Bu s\u00fcre\u00e7te d\u00fczenli olarak g\u00fcnde 1 tane t\u00fcketilmesi demir emilimine destek verir. C vitamini a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengin olan mor erik iyi bir A-B2 vitamini ve potasyum kayna\u011f\u0131d\u0131r.\r\n,Sigaray\u0131 b\u0131rakt\u0131ktan sonra kilo al\u0131m\u0131n\u0131 \u00f6nlemeye de yard\u0131mc\u0131d\u0131r.\r\n,\u201cSigaray\u0131 b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda metabolizman\u0131n yava\u015flamas\u0131, i\u015ftah\u0131n artmas\u0131, tat duygumuzun geli\u015fmesi, beslenme al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131n\u0131n de\u011fi\u015fmesi ve sigaran\u0131n yerini bir yiyecekle doldurma hissi gibi nedenler y\u00fcz\u00fcnden kilo alma riski ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalabiliyoruz\u201d diyen Uzman Diyetisyen Emel Arslan, sigaray\u0131 b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda i\u015finize yarayacak p\u00fcf noktalar\u0131n\u0131 s\u0131ralad\u0131.,- Beslenme program\u0131n\u0131za sa\u011fl\u0131kl\u0131 ara \u00f6\u011f\u00fcnler ekleyin. Sigara yerine ceviz, \u00e7i\u011f badem, \u00e7i\u011f f\u0131nd\u0131k, kuru meyveler, taze sebze ve meyveler gibi sa\u011fl\u0131kl\u0131 at\u0131\u015ft\u0131rmal\u0131klar t\u00fcketebiliriz. B\u00f6ylelikle kan \u015fekerinin de d\u00fc\u015fmesini \u00f6nlemi\u015f oluruz. \u00d6zellikle salatal\u0131k, domates, marul, biber, kereviz sap\u0131 gibi \u00e7i\u011f ve kalorisi d\u00fc\u015f\u00fck sebzeler bize \u00e7ok yard\u0131mc\u0131 olacakt\u0131r.\r\n,- Bitki \u00e7aylar\u0131n\u0131n g\u00fcc\u00fcn\u00fc ke\u015ffedin. \u00d6zellikle karanfil \u00e7ay\u0131 sigara i\u00e7enlerde yoksunluk belirtilerini azaltmaktad\u0131r. Bunu d\u0131\u015f\u0131nda melisa, papatya, sar\u0131 kantaron gibi antidepresan etki g\u00f6steren ve rahatlat\u0131c\u0131 etkisi bulunan \u00e7aylar da t\u00fcketilebilir. Ayr\u0131ca ye\u015fil \u00e7ay da sigaray\u0131 b\u0131rakt\u0131ktan sonra bir miktar yava\u015flayan metabolizmam\u0131z\u0131n h\u0131zlanmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olacakt\u0131r.\r\n,- Siyah \u00e7ay, kahve ve kolal\u0131 i\u00e7ecekler gibi kafein i\u00e7eren i\u00e7eceklerin t\u00fcketimini azalt\u0131n. \u00c7\u00fcnk\u00fc a\u015f\u0131r\u0131 kafein huzursuzlu\u011fu art\u0131rd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in s