Sigara içenlerin dikkatine: Akciğerleri temizliyor, nikotini vücuttan atıyorlar

Akciğerlerin sağlıklı olması için ilk olarak toksinlerden arınması şart. Bunun yolu ise bazı besinleri daha sık tüketmekten geçiyor. Uzmanlar sigaranın vücuda verdiği zararları her fırsatta vurguluyor. Sigarayı bırakmaya çalışan her birey alternatif tedavilerden yararlanıyor. İşte tam da bu noktada size yardımcı olacak ve nikotini vücuttan arındıracak bazı gıdalar mevcut. Uzmanların da tavsiye ettiği bu gıdaları sizin için bir araya getirdik. İşte akciğeri temizleyen besinler…