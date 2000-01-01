BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Sigara içenlerin dikkatine: Akciğerleri temizliyor, nikotini vücuttan atıyorlar

Sigara içenlerin dikkatine: Akciğerleri temizliyor, nikotini vücuttan atıyorlar

Akciğerlerin sağlıklı olması için ilk olarak toksinlerden arınması şart. Bunun yolu ise bazı besinleri daha sık tüketmekten geçiyor. Uzmanlar sigaranın vücuda verdiği zararları her fırsatta vurguluyor. Sigarayı bırakmaya çalışan her birey alternatif tedavilerden yararlanıyor. İşte tam da bu noktada size yardımcı olacak ve nikotini vücuttan arındıracak bazı gıdalar mevcut. Uzmanların da tavsiye ettiği bu gıdaları sizin için bir araya getirdik. İşte akciğeri temizleyen besinler…

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144