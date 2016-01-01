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YAŞAM
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Ordu'daki korkutan yangını mahalleli söndürdü
DÜNYA
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İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği açıldı
SPOR
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Barcelona, Elche deplasmanından galibiyetle döndü
YAŞAM
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Meteorolojiden 4 bölge için fırtına uyarısı
DÜNYA
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Brezilya’da futbolcuları taşıyan uçak düştü: 6 ölü
DÜNYA
-
Uluslararası Demokratlar Birliğinin genel başkanı Köksal Kuş oldu
DÜNYA
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Hollanda’da Covid-19 kısıtlamaları karşıtı protesto: 30 gözaltı
GÜNDEM
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı Portekiz'de Kovid-19'dan can kaybı en yüksek seviyeye çıktı
SPOR
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Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
YAŞAM
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Sigara için annesini kovalarken, kardeş katili oldu!
SPOR
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Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: Yüzde 30 küçüleceğiz
YAŞAM
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Güvercin uçururken öldürüldü
YAŞAM
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Datça’da kıyıya ceset vurdu
YAŞAM
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Tek katlı evinin balkonundan düşen adam öldü
DÜNYA
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İran Dışişleri Bakanı Zarif: Azerbaycan'ın topraklarını geri almasından mutluyuz
DÜNYA
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İtalya'da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 299 ölüm
YAŞAM
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Aç kalan kurtlar koyunlara saldırdı
DÜNYA
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Fransız gazeteci: Fransa'nın Cezayir'de 130 yıl boyunca yaptıkları tek kelimeyle utanç kaynağı
SPOR
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Mesut Özil, Fenerbahçe'deki ilk antrenmanına çıktı
SPOR
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Cengiz Ünder attı Leicester City tur atladı
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Sigara için annesini kovalarken, kardeş katili oldu!
Korkunç haber Denizli'de meydana geldi, sigara için annesini kovalarken kardeş katili oldu.
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