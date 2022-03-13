Sihirli Annem'in Betüşü şaşırttı! Boyunca oğlu var

Atilla Saral ile Londra'da ya\u015fam\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrmeye devam eden \u0130nci T\u00fcrkay, T\u00fcrkiye'deki hayranlar\u0131yla zaman zaman sosyal medya hesab\u0131ndan hasret gideriyor.\r\n\r\n,Bir d\u00f6neme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinde 'Bet\u00fc\u015f karakterini canland\u0131ran \u0130nci T\u00fcrkay, uzun y\u0131llar beraber oldu\u011fu eski manken ve oyuncu Atilla Saral ile 2019 y\u0131l\u0131nda nikah masas\u0131na oturmu\u015ftu.\r\n\r\n,\u0130\u015fte \u0130nci T\u00fcrkay ve o\u011flu Ali...\r\n\r\n,O kareleri kendisine hat\u0131rlatan hayranlar\u0131na te\u015fekk\u00fcr etti.\r\n\r\n,O\u011flu Ali ile ge\u00e7mi\u015f d\u00f6nemde \u00e7ekildi\u011fi kapak foto\u011fraflar\u0131n\u0131 payla\u015fan T\u00fcrkay, takip\u00e7ilerini ge\u00e7mi\u015fe g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,\u015eimdilerde aralar\u0131nda \u00e7ocuk sahibi olanlar\u0131n bile oldu\u011fu, o d\u00f6nemin \u00e7ocuk oyuncular\u0131n\u0131n de\u011fi\u015fimlerinin yan\u0131nda, dizinin b\u00fcy\u00fck karakterleri de de\u011fi\u015fimleri ile dikkat \u00e7ekiyor.\r\n\r\n,T\u00fcrkay'\u0131n bu payla\u015f\u0131mlar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan o\u011flunun \u015fimdiki hali b\u00fcy\u00fck merak konusu oldu.\r\n\r\n,\u00dczerinden y\u0131llar ge\u00e7mesine ra\u011fmen hala tekrarlar\u0131 ile ad\u0131ndan s\u00f6z ettiren 'Sihirli Annem' dizisinin oyuncular\u0131n\u0131n son halleri de b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,Yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mlarla ilgi oda\u011f\u0131 olan Sihirli Annem'in Bet\u00fc\u015f'\u00fc \u0130nci T\u00fcrkay, son kareleriyle takip\u00e7ilerini hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n