Siirt'te sokağa çıkma yasağı

Siirt ve Eruh k\u0131rsal\u0131nda ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'ya y\u00f6nelik operasyon nedeniyle 77 k\u00f6y, mahalle ve mezrada soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 ilan edildi. ,Siirt Valili\u011fi'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u0130l Jandarma ve Eruh \u0130l\u00e7e Jandarma komutanl\u0131klar\u0131 sorumluluk b\u00f6lgesinde, PKK'l\u0131 ter\u00f6ristlerin etkisiz hale getirilmesi, i\u015f birlik\u00e7ilerinin yakalanmas\u0131, ter\u00f6ristlerin kulland\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirilen s\u0131\u011f\u0131nak, bar\u0131nak ve depo alanlar\u0131n\u0131n tahrip edilmesi amac\u0131yla operasyon ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi. ,A\u00e7\u0131klamada, "Operasyon b\u00f6lgesindeki vatanda\u015flar\u0131n can ve mal g\u00fcvenli\u011fin korunmas\u0131 amac\u0131yla merkez Kavak\u00f6z\u00fc, Kemerli, Erdo\u011fdu, Yoku\u015fba\u011flar, Me\u015felidere, Ba\u011fl\u0131ca, Demirkaya, Ormanard\u0131, Kay\u0131kl\u0131, Ku\u015fluca, Yazl\u0131ca, Bal\u0131kl\u0131, Y\u0131\u011f\u0131nl\u0131, \u00c7i\u00e7ekyurdu, \u00d6zkonak, E\u011flence, Sa\u011flarca, Akarsu, Banadali ve Kalender ile Eruh'un K\u0131l\u0131\u00e7kaya, Payaml\u0131, \u00c7a\u011flan, Beson, Ba\u011fg\u00f6ze, \u00c7eltiksuyu, Ka\u015f\u0131kyayla, Sevindik Ekinyolu, Dursunlar, Salk\u0131mba\u011flar, Karaday\u0131lar, Ta\u015fdirek, Kutluca, Ufaca, Ye\u015fil\u00f6ren, Kavakg\u00f6l\u00fc, Oymak\u0131l\u0131\u00e7, \u00c7\u0131rp\u0131l\u0131, Kazanl\u0131, Gelenkarde\u015f, Akdiken, Budam\u0131\u015f, Peynirli, B\u00fcy\u00fckbasni, Bozatl\u0131, Verimli, Yerli\u00e7oban, Bozku\u015f, Il\u0131cak, Yoku\u015flu, Kekliktepe, Karab\u0131y\u0131k, Yelkesen, \u00c7imencik, Bucakl\u0131, Bing\u00f6l, Aydo\u011fmu\u015f, G\u00f6n\u00fclald\u0131, Dikbo\u011faz, Da\u011fd\u00f6\u015f\u00fc, Demiremek, Ba\u015ftarla, Yediyaprak, \u00c7etinkol, D\u00f6nerd\u00f6ver, G\u00f6lgelikonak, \u00dcz\u00fcml\u00fck, Dalkorur, Dadakl\u0131, \u00c7imenli, Ula\u015flar, Ortakl\u0131, \u00d6zl\u00fcpelit, G\u00fclburnu, Erenkaya ve Dalkorur k\u00f6y, mahalle ve mezralar\u0131nda 11 May\u0131s Cumartesi g\u00fcn\u00fc saat 23.00'dan itibaren ikinci emre kadar soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 ilan edildi" denildi. ,Yasa\u011fa uyulmas\u0131n\u0131n vatanda\u015flar\u0131n can ve mal g\u00fcvenli\u011fi i\u00e7in \u00f6nem ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.,..