Silah sesleri üzerine eve giden baba 2 çocuğu ve eşini kanlar içinde buldu

Bursa'da silah sesleri \u00fczerine eve giren baba, yata\u011f\u0131n \u00fczerinde 5 ve 10 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocuklar\u0131 ile e\u015finin cans\u0131z bedeniyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131...,Sinir krizi ge\u00e7irdikten sonra cama yumruk atan ve v\u00fccudunun \u00e7e\u015fitli yerlerinde kesik bulunan baba Durmu\u015f Polat, hastanedeki tedavisinin ard\u0131ndan polis merkezine g\u00f6t\u00fcr\u00fclerek ifade verdi\u011fi \u00f6\u011frenildi.,G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda sinir krizi ge\u00e7iren baba Durmu\u015f Polat, "Elif bunu neden yapt\u0131n!" diye ba\u011f\u0131rarak evde bulunan camlara yumruk atmaya ba\u015flad\u0131. Yan\u0131ndaki 2 arkada\u015f\u0131 baba Durmu\u015f Polat'\u0131 g\u00fc\u00e7l\u00fckle sakinle\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken olay yerine polis ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. ,Olay, Osmangazi il\u00e7esi Adnan Menderes Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re Y\u00fccel Sokakta bulunan 4 katl\u0131 m\u00fcstakil evin en \u00fcst kat\u0131ndan silah seslerini duyan kom\u015fular durumu Durmu\u015f Polat ve polis ekiplerine bildirdi. ,Kanlar i\u00e7erisinde bulunan eve giren ekipler, Melinay, Murat ve Elif'in hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi. Cama yumruk att\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bile\u011finde kesik bulunan Durmu\u015f, sa\u011fl\u0131k ekiplerinin ilk m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan Bursa \u015eehir Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Durmu\u015f Polat 2 arkada\u015f\u0131yla birlikte silah sesleri gelen eve gitti\u011finde, yata\u011f\u0131n \u00fczerinde \u00e7ocuklar\u0131 olan 5 ya\u015f\u0131ndaki Murat, 10 ya\u015f\u0131ndaki Melinay ve e\u015fi Elif Polat'\u0131(33) tabancayla vurulmu\u015f \u015fekilde kanlar i\u00e7erisinde buldu.,Eve girdikten sonra 2 \u00e7ocuk ve annenin cans\u0131z bedeniyle kar\u015f\u0131la\u015fan polis ekiplerinin ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da takviye ekip sevk edildi. Soka\u011f\u0131n giri\u015f ve \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131n\u0131 kapatarak Elif ve Durmu\u015f'un yak\u0131nlar\u0131n\u0131 g\u00fc\u00e7l\u00fckle sakinle\u015ftiren ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Anne Elif Polat'\u0131n 2 \u00e7ocu\u011funu tabancayla \u00f6ld\u00fcrd\u00fckten sonra intihar etti\u011fi ihtimali \u00fczerinde duran ekipler, yakla\u015f\u0131k 2 saatlik incelemenin ard\u0131ndan 3 cesedi Bursa Adli T\u0131p Kurumuna kald\u0131rd\u0131. ,KAYNAK: \u0130HA