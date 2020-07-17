Sildirdiği dövmeler kabusu oldu... Cildi çürüdü!

Hayalleri i\u00e7in sildirmek istedi\u011fi d\u00f6vmeler kabusu oldu!,Tek hayalinin asker olmak oldu\u011funu s\u00f6yleyen Burak Y\u0131ld\u0131zel, \u201cEyl\u00fcl 2018 tarihinde bir estetik merkezine gittim. D\u00f6vmeleri sildirme nedenim ise \u00e7ocukluk hayalim olan \u00d6zel Harekat\u00e7\u0131 olabilmek i\u00e7indi. Kendileriyle yapt\u0131\u011f\u0131m g\u00f6r\u00fc\u015fmede ilk sordu\u011fum soru, v\u00fccutta iz kalacak m\u0131? Herhangi bir problem ya\u015fayacak m\u0131y\u0131m oldu. Kendisi bana yapaca\u011f\u0131 i\u015flemlerde hi\u00e7bir risk olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, risk olu\u015fturabilecek bir i\u015flem yapmad\u0131klar\u0131n\u0131 ve bir\u00e7ok ki\u015fide uygulad\u0131klar\u0131 teknikle d\u00f6vme sildirdiklerini s\u00f6yleyerek beni ikna ettiler. , Rahmetli annem ve karde\u015fimin do\u011fum g\u00fcn\u00fc ayn\u0131 g\u00fcn onun tarihi yaz\u0131yordu yine bile\u011fimde. Di\u011fer bile\u011fimde beni b\u00fcy\u00fcten anneannemin ismi, kolumda Enfal suresinden bir kesit yaz\u0131yordu. Ben Kafkas\u2019\u0131m omzumda ise \u00c7e\u00e7en bayra\u011f\u0131n\u0131 d\u00f6vme yapt\u0131rm\u0131\u015ft\u0131m. Ger\u00e7ekten tek amac\u0131m vatan\u0131ma milletime hizmet edip bir asker olarak hayat\u0131m\u0131 devam ettirmekti. Ne hayallerle gittim neler ya\u015fad\u0131m.\r\n,Bu i\u015flemlerin ard\u0131ndan ben ba\u015fka bir doktora gittim ve bu i\u015flemlerin ge\u00e7meyece\u011fini orada \u00f6\u011frendim. Ve beni bu zamana kadar oyalad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendim. Bu i\u015flemler ba\u015f\u0131nda bana bunlar yans\u0131t\u0131lsayd\u0131 ben ba\u015fka bir doktora giderdim. \u015eu anda \u00e7ocukluk hayalim olan \u00d6zel Harekat\u00e7\u0131l\u0131k mesle\u011fini icra eden bir insan olurdum. Bu insanlar y\u00fcz\u00fcnden ba\u015f\u0131ma ger\u00e7ekten gelmeyen kalmad\u0131. Maddi olarak s\u0131k\u0131nt\u0131ya d\u00fc\u015ft\u00fcm. Fiziksel ac\u0131y\u0131 hesaba bile katm\u0131yorum. G\u00fcnlerce k\u0131p\u0131rdamadan uyudum. T\u00fcrkiye\u2019nin hi\u00e7bir yerinde d\u00f6vme sildirmeye gidildi\u011finde dermapen uygulayan doktor daha bulamazs\u0131n\u0131z. Bu kadar s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 s\u00fcre\u00e7lerden ge\u00e7tim ve cezalar\u0131n\u0131 \u00e7ekmesini istiyorum\u201d dedi.\r\n,\u00c7ocuklu\u011fundan beri asker olmak isteyen Y\u0131ld\u0131zel v\u00fccudundaki d\u00f6vmeleri sildirmek i\u00e7in Bodrum\u2019da bir estetik uzman\u0131na gitti. \u0130lk ba\u015fta bir \u015fey anlamayan gen\u00e7 her g\u00fcn d\u00f6vmelerini sildirmeye gitti. Bir s\u00fcre sonra cildi \u00e7\u00fcr\u00fcmeye ba\u015flayan Y\u0131ld\u0131zel b\u00fcy\u00fck ac\u0131lar \u00e7ekmeye ba\u015flad\u0131. , 3 Eyl\u00fcl 2018 y\u0131l\u0131nda ilk seans\u0131ma girdim. S\u0131v\u0131 bir solisyonu d\u00f6vme makinesiyle deri alt\u0131na enjekte ederek boya kusturmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131lar. Bu benim bilmedi\u011fim bir teknikti. Fakat bu tekni\u011fin \u00e7ok faydal\u0131 oldu\u011funu ve hi\u00e7bir \u015fekilde v\u00fccutta s\u0131k\u0131nt\u0131 olu\u015fturmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, iz b\u0131rakmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Seans \u00fccreti olarak bin 600 lirada anla\u015ft\u0131k ve o zamanlar askeri \u00fccret bin 600 liraya yak\u0131n bir \u015feydi. , Yakla\u015f\u0131k 8 ay boyunca ac\u0131 \u00e7eken Y\u0131ld\u0131zel daha sonra \u00fcnl\u00fc bir estetik cerrahla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. V\u00fccudundaki d\u00f6vmelerin bulundu\u011fu omuzu, bilekleri ve kollar\u0131ndaki izlerin kal\u0131c\u0131 oldu\u011funu duyunca hayat\u0131n\u0131n \u015fokunu ya\u015fad\u0131. Hayalleri i\u00e7in sildirmek istedi\u011fi d\u00f6vmeleri gencin kabusu oldu. Birka\u00e7 estetik uzman\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015fen Y\u0131ld\u0131zel\u2019e verilen cevaplar ayn\u0131 olunca \u00e7ocuklu\u011fundan beri asker olma hayalleri de suya d\u00fc\u015ft\u00fc. Gen\u00e7 adam k\u00f6t\u00fc bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc olu\u015fturan kollar\u0131 nedeniyle uzun kollu k\u0131yafetlerle gezmeye ba\u015flad\u0131.,Ben her seans bin 600 lira para \u00f6dedim bu insana. \u015eu anda \u00e7ok ma\u011fdurum ve kimsenin bu s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 ya\u015famas\u0131n\u0131 istemiyorum. 16 May\u0131s 2019\u2019e kadar ben 1,5 ayda 2 kez olmak \u00fczere seansa girdim. Yakla\u015f\u0131k 20 g\u00fcnde bir kez seansa girerek d\u00f6vmelerimi sildirdim. Her seansta bu izlerin hi\u00e7bir \u015fekilde kalmayaca\u011f\u0131n\u0131, bunun bir tedavi s\u00fcreci oldu\u011funu ve ge\u00e7ece\u011fini s\u00f6ylemesine ra\u011fmen hi\u00e7bir geli\u015fme olmad\u0131. Aradan aylar ge\u00e7ti ve \u00e7ok sa\u00e7ma sapan teknikler uygulad\u0131. G\u00f6zenek a\u00e7mak i\u00e7in bile uygulamalar yapt\u0131\u201d dedi.,Y\u0131ld\u0131zel, hayat\u0131n\u0131 kabusa \u00e7eviren estetik uzman\u0131 hakk\u0131nda ise \u015fikayet\u00e7i oldu.\r\n,Bodrum\u2019da ya\u015fayan, aslen Kafkas k\u00f6kenli olan Burak Y\u0131ld\u0131zel 2015 y\u0131l\u0131nda annesi \u00f6ld\u00fckten sonra annesine duydu\u011fu \u00f6zlemi bile\u011fine 'anne' yazd\u0131rarak gidermeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Di\u011fer koluna ise karde\u015fi ve annesinin do\u011fum tarihi olan 18.11 d\u00f6vmesini i\u015fletti. Omzuna \u00c7e\u00e7en bayra\u011f\u0131, kollar\u0131na dua ve annesi \u00f6ld\u00fckten son