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Türkiye Gazetesi

Şimdi tam zamanı: Yaşlanmayı geciktiriyor, kabızlığa iyi geliyor, bağırsakları motor gibi hızlı çalıştırıyor

Şimdi tam zamanı: Yaşlanmayı geciktiriyor, kabızlığa iyi geliyor, bağırsakları motor gibi hızlı çalıştırıyor

Yaz mevsiminde olduğumuz bu dönemde tezgahlarda rengarenk, çeşit çeşit meyvelere rastlıyoruz. Karpuz, kiraz, erik, üzüm, incir ve dahası… sayarken bile ağzımızı sulandıran bu meyvelerin birçok faydası var. Öyle ki kalp-damar sağlığını koruyor, kan şekerini dengeliyor, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyorlar. Birbirinden renkli ve güzel meyvelerin her biri zengin vitamin içerikleriyle vücut sağlığımıza birçok katkı sağlıyor. Bu nedenle hepsinden dengeli ve düzenli şekilde tüketmek önem taşıyor. Diyetisyen Duygu Çiçek, yaz meyvelerini ve faydalarını sıralıyor.

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