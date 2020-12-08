Sinan Engin'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran Mesut Özil iddiası!

Arsenal'da kadro d\u0131\u015f\u0131 kalan Mesut \u00d6zil'le ilgili fla\u015f bir iddia ortaya at\u0131ld\u0131. Sinan Engin, Londra'dan ald\u0131\u011f\u0131 duyumu payla\u015f\u0131rken ocak ay\u0131 i\u00e7in heyecanland\u0131ran ifadeler kulland\u0131.,Arsenal'da kadro d\u0131\u015f\u0131 kalan ve sezon sonunda s\u00f6zle\u015fmesi sona erecek olan Mesut \u00d6zil'in devre aras\u0131nda Fenerbah\u00e7e'ye y\u00fczde 90 transfer olaca\u011f\u0131 Sinan Engin taraf\u0131ndan iddia edildi.,Engin ayr\u0131ca Fenerbah\u00e7e'den ayr\u0131lmak isteyen baz\u0131 oyuncular\u0131n da oldu\u011funu s\u00f6yledi.,"BAZI S\u00dcRPR\u0130Z \u0130S\u0130MLER DE GELEB\u0130L\u0130R"\r\n\r\nBa\u015far\u0131l\u0131 yorumcu yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Mesut \u00d6zil devre aras\u0131nda y\u00fczde 90 Fenerbah\u00e7e'ye gelmeye yak\u0131n. Bir stoper bir de kanat oyuncusu muhtemel. ,Sinan Engin yorumculuk yapt\u0131\u011f\u0131 programda Londra'dan duyum ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia ederek Mesut \u00d6zil'in devre aras\u0131nda Fenerbah\u00e7e'ye y\u00fczde 90 ihtimalle gelece\u011fini, stoper ve kanat oyuncusu ile birlikte sar\u0131 lacivertlilerin 3 transfer yapaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Baz\u0131 s\u00fcrpriz isimler de gidebilir Fenerbah\u00e7e'den. Fenerbah\u00e7eli baz\u0131 oyuncular\u0131n menajerleri oyuncular\u0131n\u0131 iyi motive etsinler" ifadelerini kulland\u0131.