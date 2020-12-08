Sinan Engin'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran Mesut Özil iddiası!

Arsenal'da kadro dışı kalan Mesut Özil'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sinan Engin, Londra'dan aldığı duyumu paylaşırken ocak ayı için heyecanlandıran ifadeler kullandı.