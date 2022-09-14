Sinem Kobal'ın hastalığı ortaya çıktı! Konuşmakta ve yürümekte zorluk çekiyor

Lalin'in do\u011fumundan k\u0131sa bir s\u00fcre sonra ikinci bebeklerini beklediklerini a\u00e7\u0131klayan \u00fcnl\u00fc \u00e7ift ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda da ikinci k\u0131zlar\u0131 Leyla'na kavu\u015ftular. ,2016 y\u0131l\u0131nda \u015fa\u015f\u0131rt\u0131c\u0131 bir \u015fekide masal gibi bir d\u00fc\u011f\u00fcnle evlenen Sinem Kobal ile Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu \u00e7ifti 2020 y\u0131l\u0131nda k\u0131zlar\u0131 Lalin'i kucaklar\u0131na alm\u0131\u015ft\u0131.,Do\u011fum sonras\u0131 ise orta kulak iltihab\u0131 i\u00e7in tedaviye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Sinem Kobal zorland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ama tedavinin sonunda rahatlayaca\u011f\u0131n\u0131 ve k\u0131sa zamanda sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015faca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Hastaneden \u00e7\u0131karken bas\u0131n mensuplar\u0131na a\u00e7\u0131klama yapan Sinem Kobal, ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131n ne oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.,Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu ile mutlu bir evlili\u011fi olan ve yak\u0131n zamanda ikinci \u00e7ocu\u011funu kuca\u011f\u0131na alan Sinem Kobal'dan \u00fczen bir haber geldi,Konu\u015fmakta ve y\u00fcr\u00fcmekte zorland\u0131\u011f\u0131 dikkatlerden ka\u00e7mayan Kobal'\u0131n \u00fczen bir hastal\u0131\u011fa yakaland\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Sinem Kobal, ikinci bebe\u011fini d\u00fcnyaya getirmeden \u00f6nce orta kulak iltihab\u0131 ge\u00e7irdi\u011fini ve tedavi i\u00e7in do\u011fumu beklediklerini s\u00f6yledi. Orta kulak iltihab\u0131 sebebiyle konu\u015fmakta ve y\u00fcr\u00fcmekte zorlanan Sinem Kobal rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131na ra\u011fmen do\u011fumun gayet rahat ge\u00e7ti\u011fini s\u00f6yledi. ,\u00dcnl\u00fc oyuncu Sinem Kobal ge\u00e7irdi\u011fi rahats\u0131zl\u0131ktan dolay\u0131 konu\u015fmakta zorland\u0131. Hastane \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 e\u015fi Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen Sinem Kobal, asl\u0131nda rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131n do\u011fumdan \u00f6nce ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve tedavi i\u00e7in do\u011fumu beklediklerini ifade etti. Konu\u015fmakta zorluk \u00e7eken Sinem Kobal'\u0131n y\u00fcr\u00fcrken de zorland\u0131\u011f\u0131 g\u00f6zlerden ka\u00e7mad\u0131.