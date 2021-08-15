Sınır duvarı çalışmalarında bulundu... Bnlerce yıllık!

T\u00fcrkiye-\u0130ran s\u0131n\u0131r g\u00fcvenli\u011finin sa\u011flanmas\u0131 amac\u0131yla \u00f6r\u00fclen mod\u00fcler duvar \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u0131ras\u0131nda binlerce y\u0131ll\u0131k \u2018permafrost\u2019 denilen donmu\u015f topra\u011fa rastland\u0131.,S\u0131n\u0131r g\u00fcvenli\u011finin sa\u011flanmas\u0131, yasa d\u0131\u015f\u0131 ge\u00e7i\u015fler ile ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k faaliyetlerinin \u00f6nlenmesi ve ter\u00f6ristlerin s\u0131zmas\u0131n\u0131n engellenmesi amac\u0131yla 295 kilometrelik s\u0131n\u0131r hatt\u0131n\u0131n tamam\u0131na duvar \u00f6r\u00fcl\u00fcyor. ,\u0130HA muhabirine konu\u015fan Van Y\u00fcz\u00fcnc\u00fc Y\u0131l \u00dcniversitesi (Van YY\u00dc) Edebiyat Fak\u00fcltesi Co\u011frafya B\u00f6l\u00fcm\u00fc \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddino\u011flu, b\u00f6lgede kaz\u0131lar sonucu ortaya \u00e7\u0131kan buzul par\u00e7alar\u0131n \u00e7ok \u00f6zel yap\u0131lar oldu\u011funa dikkat \u00e7ekti. Bu olu\u015fumlar\u0131 d\u00fcnyan\u0131n farkl\u0131 b\u00f6lgelerinde g\u00f6rmenin m\u00fcmk\u00fcn olabilece\u011fini ifade eden Prof. Dr. Alaeddino\u011flu, \u201c\u00d6zelikle belli y\u00fckseltide \u2018permafrost\u2019 dedi\u011fimiz yap\u0131 i\u00e7erisinde olu\u015fan buzullard\u0131r. Y\u00fcksek kesimlerde ve kutuplara yak\u0131n b\u00f6lgelerde topra\u011f\u0131n alt katlar\u0131 donmu\u015f olarak bulunur. K\u0131\u015f aylar\u0131nda tamamen donar, yaz aylar\u0131nda belli bir k\u0131sm\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcl\u00fcr. Donma ve \u00e7\u00f6z\u00fclme s\u00fcreci i\u00e7erisinde, suyun topra\u011f\u0131n i\u00e7 kesimlerine do\u011fru s\u0131zmas\u0131 sonucu k\u0131\u015f aylar\u0131nda tekrar donar., Bu uzun y\u0131llar s\u00fcrer ve su katman\u0131 buzul haline d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcr. Buzul zamanla i\u00e7erisindeki topra\u011f\u0131 d\u0131\u015far\u0131 atar. Buzul k\u00fctleleri halinde topra\u011f\u0131n alt\u0131nda kal\u0131r. Bunlar ileri a\u015famada e\u011fimle beraber topra\u011f\u0131n i\u00e7erisinde kanallar halinde de g\u00f6r\u00fclebilirler\u201d dedi.\r\n,.,Van'\u0131n \u00c7ald\u0131ran il\u00e7esinin \u0130ran s\u0131n\u0131r\u0131nda ba\u015flat\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n ikinci etab\u0131nda, y\u00fcklenici firma \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 donmu\u015f topra\u011fa denk geldi. Burada i\u015f makineleriyle \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren ekipler, binlerce y\u0131ll\u0131k buzullar\u0131 k\u0131rarak beton bloklar\u0131n konulaca\u011f\u0131 zemini haz\u0131rl\u0131yor.\r\n