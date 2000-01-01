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15 Temmuz Destanı
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DÜNYA
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Mali’de BM konvoyuna mayınlı saldırı, çok sayıda ölü ve yaralı var
GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanına Yunanistan uyarısı
YAŞAM
-
Önce kendisini muayene etmedi diye doktoru dövmüştü, tutuklandı
GÜNDEM
-
İçişleri Bakanlığından “Nefes” Operasyonu: 208 şüpheli yakalandı
YAŞAM
-
Rize'de feci kaza! Kamyonetle çarpışan dinamit yüklü tır devrildi
GÜNDEM
-
Antalya’da tarihi eser operasyonu: 2 bin 712 eser ele geçirildi
YAŞAM
-
Esenyurt'ta feci olay: Annesini ve 2 kardeşini öldürüp kafasına sıktı
GÜNDEM
-
Antalya’da orman yangını
YAŞAM
-
Sarıyer'de zincirleme kaza
EKONOMİ
-
5 kentte petrol heyecanı! 'Şarıl şarıl aktı' diyerek anlattılar: İkramiye verip üzerini kapatmışlar
DÜNYA
-
Zelenskiy'den Belarus'a mesaj: 'Savaşa girmeyeceğine inanıyoruz'
SAĞLIK
-
Tavuk dürüm kaç kalori? Diyette tavuk döner dürüm yenir mi?
TEKNOLOJİ
-
6 Temmuz’da Dünya’yı Güneş fırtınası vuracak
SPOR
-
Manchester United'da Erik ten Hag döneminin ilk transferi Tyrell Malacia
EKONOMİ
-
İskandinavya'nın en büyük hava yolu şirketi SAS pilot krizi sonrası iflas başvurusunda bulundu
DÜNYA
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İtalya Başbakanı Draghi Ankara'da
EĞİTİM
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Karabük Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
EĞİTİM
-
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim öğretim üyesi alacak
MAGAZİN
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Brad Pitt’in seyyar sarayı
EĞİTİM
-
İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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Sinop'ta tüyler ürperten olay! Cesedi mezardan sürüklendi
Sinop'ta tüyler ürperten bir olay yaşandı.
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