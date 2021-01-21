Sinop’ta yaşlı adamın yanı başına gökten servet düştü

Sinop\u2019ta tarlas\u0131nda gezerken yan\u0131na g\u00f6kta\u015f\u0131 d\u00fc\u015fen Durmu\u015f Yal\u00e7\u0131n (64) milyonluk de\u011feri oldu\u011funu \u00f6\u011frendi\u011fi ta\u015flar i\u00e7in al\u0131c\u0131 ar\u0131yor.,Ta\u015flar\u0131 nas\u0131l buldu\u011funu anlatan Durmu\u015f Yal\u00e7\u0131n, \u201cSanayinin yan\u0131nda ufak bir arazim var. Bir g\u00fcn ak\u015fama do\u011fru gezmeye diye gittik. Ak\u015fam ormandan \u00e7\u0131k\u0131p ev taraf\u0131na gelece\u011fimiz s\u0131rada bir pat\u0131rdama oldu etraf\u0131mda. Bir \u015fey yuvarland\u0131 \u00f6n\u00fcme do\u011fru. E\u011fildim bakt\u0131m siyah bir ta\u015f. Allah Allah bu nereden geldi diye elime alay\u0131m derken elimi yakt\u0131. Bakt\u0131m s\u0131cak oldu\u011funu anlad\u0131m. Hatta bir tane daha arka taraf\u0131na do\u011fru d\u00fc\u015f\u00fcnce, ben g\u00f6kten d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc anlad\u0131m. Biz hemen tarlay\u0131 terk ettik. Ertesi g\u00fcn gitti\u011fimde oray\u0131 ara buray\u0131 ara 10 par\u00e7a ta\u015f buldum. Belki yine vard\u0131r \u00e7al\u0131l\u0131klar\u0131n i\u00e7erisinde ama ben bu kadar buldum. Oraya sor buraya sor birka\u00e7 yere bunlar\u0131 dan\u0131\u015ft\u0131k. Resimlerini \u00e7ektik \u00e7ocuklar sosyal medyadan payla\u015ft\u0131\u201d dedi.\r\n,Ta\u015flar i\u00e7in de\u011ferinde al\u0131c\u0131 arad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Yal\u00e7\u0131n, \u201cOradan biri de hatta bana yazd\u0131. 'Bunlara 10 bin dolar vereyim sen bana \u00f6demeli kargo olarak g\u00f6nder\u2019 diye. Bende ara\u015ft\u0131rmaya devam edece\u011fimi s\u00f6yledim. Haberle,rde okuyorum adam 2 kiloluk ta\u015f\u0131 2 milyona satm\u0131\u015f. Bir de\u011feri varsa bizde de\u011ferlendirmek istedik. Bir maden m\u00fchendisine dan\u0131\u015ft\u0131m. Kolonya ve pamukla d\u00f6rt kere ayn\u0131 yere s\u00fcrtt\u00fcr karar\u0131yor mu pamuk bak dediler yapt\u0131m bakt\u0131m. Ta\u015flardan b\u00fcy\u00fck olan karar\u0131yor. ,O b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn \u00e7ok de\u011ferli bir maden oldu\u011funu, de\u011ferli bir ta\u015f oldu\u011funu sadece onun milyonlar edece\u011fini bana s\u00f6yledi. Kendisi de Amerika\u2019da. ,Foto\u011fraflar\u0131n\u0131 g\u00f6nderdik dedi\u011fini yapt\u0131k. M\u0131knat\u0131s \u00e7ekmiyor bunu ama bu ba\u015fka bir madenmi\u015f. \u2019Bu \u00e7ok de\u011ferli kaliteli bir ta\u015f. Bunun al\u0131c\u0131s\u0131 \u00e7ok olur. ,Kimseye kapt\u0131rma. Bunun en az 1 milyon lira de\u011feri var. Bunun ara\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131 yapar bilim adamlar\u0131 \u00e7ok para verirler\u2019 dedi bana\u201d diye konu\u015ftu.