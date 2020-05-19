Sırlarla dolu köy evindeki şekillerin gizemi çözülemiyor

K\u00f6y\u00fcm\u00fczde bulunan misafir evi ise y\u00fczlerce y\u0131ll\u0131k tarihi var evin i\u00e7inde bulunan e\u015f i\u015f\u00e7ili\u011fi ah\u015faptan i\u015flenmi\u015f semboller var bu semboller y\u00fczlerce y\u0131l buralarda ya\u015fam\u0131\u015f hayvanlar\u0131, a\u011fa\u00e7lar\u0131, el aletlerini ve bilmedi\u011fimiz \u015feyleri anlat\u0131yor. ,Onlarca \u015fekli inceleyen k\u00f6yl\u00fcler k\u00f6ylerinin y\u00fczlerce y\u0131l \u00f6nceki ya\u015fant\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7\u00f6zmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. 600 y\u0131ll\u0131k oldu\u011fu tahmin edilen k\u00f6y evi ise ziyaret edilenler taraf\u0131ndan hayranl\u0131kla inceleniyor.,Keles il\u00e7esi Kocakovac\u0131k k\u00f6y\u00fcnde bulunan k\u00f6y misafirhanesinin ah\u015fap tavan\u0131na y\u00fczlerce y\u0131l \u00f6nce yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen ah\u015fap \u015fekiller k\u00f6y\u00fcn ve b\u00f6lgenin tarihini anlat\u0131yor. ,Bursa'da bulunan k\u00f6y misafirhanesindeki y\u00fczlerce y\u0131l \u00f6nce ah\u015faba i\u015flenen \u015fekiller bug\u00fcn hala gizemini koruyor.,.,Y\u00fczlerce y\u0131l \u00f6nce kimin taraf\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bilinmeyen ah\u015faba i\u015flenmi\u015f \u015fekiller b\u00f6lgede ya\u015fam\u0131\u015f hayvanlar\u0131 a\u011fa\u00e7lar\u0131, kullan\u0131lan alet ve edevatlar\u0131 temsil etti\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor. \r\n,Kocakovac\u0131k k\u00f6y\u00fc Dernek Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Ferik, "K\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn tarihi \u00e7ok eski, b\u00f6lgede Osmanl\u0131 kurulu\u015fundaki 3'\u00fcnc\u00fc Y\u00f6r\u00fck \u00e7ad\u0131r\u0131n\u0131 kuran k\u00f6y bizimkisi bizim k\u00f6y\u00fcm\u00fcz ipekyolu \u00fczerinde bulunuyor. ,Bu sembollere bakarak y\u00fczlerce y\u0131l \u00f6nce k\u00f6y\u00fcm\u00fczde ve \u00e7evrede neler ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Bu ev 2007 y\u0131l\u0131nda Osmangazi Belediyesi taraf\u0131ndan restore edildi. \u015eimdi k\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fc ziyarete gelen misafirlere gezdiriyoruz" dedi.\r\n