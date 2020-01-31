Sivas beyaza büründü, 662 köy yolu ulaşıma kapandı!

Sivas'ta ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 gece saatlerinden itibaren etkisini artt\u0131r\u0131nca Sivasl\u0131lar g\u00fcne beyaz \u00f6rt\u00fc alt\u0131nda ba\u015flad\u0131.,Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 her yeri beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc, bu manzara ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!,\u0130l \u00d6zel \u0130daresi ekipleri g\u00fcn\u00fcn ilk saatlerinden itibaren kapanan yollar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131., Vatanda\u015flar karla kaplanan ara\u00e7lar\u0131n\u0131 ve i\u015f yerlerinin \u00f6n\u00fcn\u00fc temizledi.,Sivas Belediyesi ekiplerinin cadde ve ara sokaklarda kar temizleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 aral\u0131ks\u0131z devam ediyor.,\u00d6te yandan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n etkisiyle kayganla\u015fan yolda 3 arac\u0131n kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 trafik kazas\u0131nda 2 ki\u015fi hafif \u015fekilde yaraland\u0131. (\u0130HA),Sivas\u2019ta ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn ak\u015fam saatlerinden itibaren etkisini hissettiren kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 kent merkezini beyaza b\u00fcr\u00fcrken, 662 k\u00f6y yolunu ara\u00e7 ula\u015f\u0131m\u0131na kapatt\u0131.,.