Sivas beyaza büründü! Köy yolları araç ulaşımına kapandı

Sivas\u2019ta ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn ak\u015fam saatlerinden itibaren etkisini hissettiren kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 kent merkezini beyaza b\u00fcr\u00fcrken, 251 k\u00f6y yolunu ara\u00e7 ula\u015f\u0131m\u0131na kapatt\u0131.,Sivas'ta ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ak\u015fam saatlerinden itibaren etkisini artt\u0131r\u0131nca Sivasl\u0131lar g\u00fcne beyaz \u00f6rt\u00fc alt\u0131nda ba\u015flad\u0131., \u0130l \u00d6zel \u0130daresi ekipleri g\u00fcn\u00fcn ilk saatlerinden itibaren kapanan yollar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. , Vatanda\u015flar karla kaplanan ara\u00e7lar\u0131n\u0131 ve i\u015f yerlerinin \u00f6n\u00fcn\u00fc temizledi.,Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu.,Sivas Belediyesi ekiplerinin cadde ve ara sokaklarda kar temizleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ise aral\u0131ks\u0131z devam ediyor. (\u0130HA),Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkisini g\u00f6sterdi, \u015fehir beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc! Yo\u011fun kar, 251 k\u00f6y yolunu ara\u00e7 ula\u015f\u0131m\u0131na kapatt\u0131.