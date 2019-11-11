Sivas’ta 511 bin 279 fidan dikildi

Daha yeşil bir Türkiye için, 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoru hedeflenen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde 2 bin 23 nokta belirledi. Sivas'ta ise il protokolünün katılımıyla saatler 11.11'i gösterdiğinde Yıldızeli Ilıca Köyünde fidan dikme etkinliği icra edildi. Programa; Vali Salih Ayhan, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Vali Yardımcıları, Kurum Müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fidan dikme etkinliği protokol konuşmaları ile başladı.