Sivas'ta kartpostallık görüntüler! Göl dondu, harika manzara ortaya çıktı

Sivas\u2019ta hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131nda 10 dereceye d\u00fc\u015fmesiyle Hafik G\u00f6l\u00fc dondu, ortaya kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler \u00e7\u0131kt\u0131.,Sivas'ta bir s\u00fcredir etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 yerini dondurucu so\u011fuklara b\u0131rakt\u0131.,Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131nda 10 dereceye kadar d\u00fc\u015ft\u00fc. Sivas\u2019\u0131n do\u011fal g\u00fczelliklere sahip turistik noktalar\u0131ndan Hafik G\u00f6l\u00fc'n\u00fcn y\u00fczeyi dondu. , G\u00f6l\u00fcn y\u00fczeyinde olu\u015fan yakla\u015f\u0131k 10 santimetre kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131ndaki buz k\u00fctlesi, g\u00f6l\u00fcn \u00fczerinde y\u00fcr\u00fcmeye izin verdi.,\u00d6te yandan b\u00f6lgede olu\u015fan sis, kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu. ,Ortaya \u00e7\u0131kan k\u0131\u015f manzaras\u0131 havadan da g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,\u0130\u015fte birbirinden g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler...,.,Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 eksi 10 dereceye d\u00fc\u015ft\u00fc, kartpostall\u0131k muhte\u015fem g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131...