Sivas'ta uçurumun kenarına gizlenmiş! Giren çare buluyor, yurt dışından akın var...

"Bu su ka\u015f\u0131nt\u0131ya, uyuza ve deri hastal\u0131klar\u0131na iyi gelmesiyle biliniyor" diyen \u00c7amc\u0131 \u015fu ifadeleri kulland\u0131: "Vatanda\u015flar suya girip banyo yap\u0131yorlar ya da sular\u0131 doldurup evlerine g\u00f6t\u00fcr\u00fcyorlar. Bu suyun \u015fifas\u0131n\u0131 bilenler \u015fehir d\u0131\u015f\u0131ndan ve yurt d\u0131\u015f\u0131ndan geliyor. Halk aras\u0131nda uyuz \u00e7ermi\u011fi olarak adland\u0131r\u0131l\u0131yor. Bazen \u00e7ok kalabal\u0131k olabiliyor. O y\u00fczden banyolar kurulup hizmete ge\u00e7irilebilir.,Gelen bir daha geliyor fakat yollar\u0131n k\u00f6t\u00fc olmas\u0131 sebebiyle yollar\u0131n\u0131n d\u00fczeltilmesini istiyoruz. \u0130lkbahar ve son bahar aylar\u0131nda vatanda\u015flar daha s\u0131k geliyor. (\u0130HA),Kaynak suyunun derideki d\u00f6k\u00fcnt\u00fclere, sivilcelere ve \u00f6zellikle uyuza iyi geldi\u011fi iddia ediliyor. \u015eifal\u0131 suyun faydal\u0131 oldu\u011funu duyan bir\u00e7ok vatanda\u015f ise hastal\u0131\u011f\u0131na \u00e7are aramak i\u00e7in yurt i\u00e7inden ve yurt d\u0131\u015f\u0131ndan binlerce kilometre yol kat ederek g\u00f6le geliyor.,\u00d6te yandan koruma alt\u0131na al\u0131nan 'uyuz \u00e7ermi\u011fi', d\u00fcnyada nadir g\u00f6r\u00fclen s\u0131rt tipi travertenlerle de dikkat \u00e7ekiyor.,Sivas merkeze 30 kilometre, Bak\u0131rc\u0131o\u011flu k\u00f6y\u00fcne 2 kilometre uzakl\u0131kta bulunan, romatizma ve cilt hastal\u0131klar\u0131na iyi geldi\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen kaynak suyu cilt hastalar\u0131 taraf\u0131ndan yo\u011fun ilgi g\u00f6r\u00fcyor.,Sivas\u2019\u0131n Y\u0131ld\u0131zeli \u0130l\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Bak\u0131rc\u0131o\u011flu k\u00f6y\u00fcnde bulunan ve k\u00f6yl\u00fcler taraf\u0131ndan 'uyuz \u00e7ermik' ad\u0131 verilen u\u00e7urumun kenar\u0131ndaki g\u00f6l adeta \u015fifa da\u011f\u0131t\u0131yor.,Uyuz \u00e7ermi\u011fine giren Ebubekir \u00c7amc\u0131, suyun \u015fifas\u0131na inanlar\u0131n sular\u0131 bidonlara doldurup evlerine g\u00f6t\u00fcrd\u00fcklerini belirterek, "Burada \u015fifal\u0131 bir suyumuz var. Suyumuz yer alt\u0131ndan kaynad\u0131\u011f\u0131 ve s\u0131cak bir su oldu\u011fu i\u00e7in k\u0131\u015f\u0131n donmuyor. So\u011fuk havayla temas etti\u011fi i\u00e7in \u00fczerinde buharlar olu\u015fuyor" dedi.