Sivas'ta üretiliyor, Avrupa'nın yarı fiyatına 70 ülkeye ihraç ediliyor

Covid-19 s\u00fcrecinde g\u0131da stoku yapmak isteyenler, kolay kurulabilen ve daha az yer kaplayan so\u011fuk hava depolar\u0131na y\u00f6neldi. Sivas Organize Sanayi B\u00f6lgesi\u2019nde \u00fcretim yapan bir firma, y\u00fczde 80\u2019i yerli \u00fcretim olan, 10 dakikada kurulabilen so\u011fuk hava odas\u0131n\u0131 yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki benzerlerinin yar\u0131 fiyat\u0131na \u00fcretti. ,Yakla\u015f\u0131k 2 metre geni\u015fli\u011fe, 2 metre 30 santimetre y\u00fcksekli\u011fe sahip olan 10 metrek\u00fcp hacme sahip so\u011fuk hava odalar\u0131, firma taraf\u0131ndan d\u00fcnyan\u0131n farkl\u0131 noktalar\u0131nda 70\u2019den fazla \u00fclkeye sat\u0131l\u0131yor. Firma yeni geli\u015ftirdi\u011fi \u00fcr\u00fcn\u00fcyle Avrupa pazar\u0131na da hakim olmay\u0131 planl\u0131yor.,Firma y\u00f6neticisi K\u00fcr\u015fad Korkmaz, Covid-19 s\u00fcrecinde insanlar\u0131n g\u0131da stoku i\u00e7in so\u011fuk hava depolar\u0131na ihtiya\u00e7 duyduklar\u0131n\u0131 belirterek, \u201cCovid-19 s\u00fcreciyle birlikte t\u00fcm d\u00fcnyada insanlar en do\u011fal \u00fcr\u00fcn\u00fc bir \u015fekilde depolama ihtiyac\u0131 duydu. Bizim bu odam\u0131z da bu \u00fcr\u00fcnlerin muhafazas\u0131yla ilgili alanlar olu\u015fturdu. \u00dcr\u00fcnlerimize bu s\u00fcre\u00e7te ra\u011fbet artt\u0131. Avrupa\u2019da 50 bin ile 100 bin aras\u0131nda mod\u00fcler so\u011fuk hava deposu pazar\u0131 var. Biz \u00fclkemizde 2 bin seviyelerinde ilerliyoruz. Bu \u00fcr\u00fcnle birlikte in\u015fallah bizde t\u00fcm d\u00fcnyaya binlerce adet g\u00f6ndermeye talibiz. 70\u2019in \u00fczerinde \u00fclkeye \u00fcr\u00fcnlerimiz gidiyor. Avrupa k\u0131sm\u0131nda biraz daha hareketliyiz. Almanya\u2019dan, Bel\u00e7ika\u2019dan, Fransa\u2019dan, \u0130ngiltere\u2019den ve Amerika\u2019dan dahil Afrika ve Asya\u2019da \u00fclkelere ula\u015ft\u0131r\u0131yoruz\u201d dedi.,Korkmaz, y\u00fczde 80\u2019i yerli \u00fcretim olan so\u011fuk hava odalar\u0131n\u0131 Avrupa\u2019dakinin yar\u0131 fiyat\u0131na yurt d\u0131\u015f\u0131na satt\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, \u201c\u015eu an yine d\u00fcnyada ayr\u0131cal\u0131klar olu\u015fturdu\u011fumuz \u00fcr\u00fcnlerden bir tanesini tamamlad\u0131k. Bu \u00fcr\u00fcn mod\u00fcler so\u011fuk hava deposu, \u00e7ok kolay ve pratik kurulabilen, kullan\u0131m alan\u0131 geni\u015f, evlere kadar giren, \u00fcr\u00fcnlerin muhafazas\u0131nda insanlara hitap edebilen bir \u00fcr\u00fcn geli\u015ftirdik. Bu \u00fcr\u00fcn\u00fcn benzerleri Avrupa\u2019da rakamsal olarak daha pahal\u0131. Biz Sivas\u2019ta, Anadolu\u2019da \u00fcretim yap\u0131yoruz, \u00fcr\u00fcnlerimizi genel hatt\u0131yla yerli \u00fcretim \u00fcr\u00fcnlerle tamaml\u0131yoruz. Tamamlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00fcr\u00fcnleri de d\u00fcnyan\u0131n farkl\u0131 yerlerine ula\u015ft\u0131r\u0131yoruz. ,Sivas'ta \u00fcretiliyor, Avrupa'n\u0131n yar\u0131 fiyat\u0131na 70 \u00fclkeye ihra\u00e7 ediliyor! \u0130\u015fte detaylar...,\u015eu an so\u011futma grubunun kompres\u00f6rleri hari\u00e7 di\u011fer kalan k\u0131s\u0131mlar\u0131n tamam\u0131 yerli \u00fcretim. Y\u00fczde 80 yerli \u00fcretim \u00fcr\u00fcnlerimiz d\u00fcnyaya da\u011f\u0131l\u0131yor. Bu \u00fcr\u00fcn\u00fcn benzerleri yurt d\u0131\u015f\u0131nda daha pahal\u0131, \u00f6zellikle Avrupa\u2019da bir tane mod\u00fcler derin dondurucumuz yurt d\u0131\u015f\u0131nda 3 bin euro civar\u0131ndayken biz bunu bin 500 euro civar\u0131na tekrar yurt d\u0131\u015f\u0131na satabiliyoruz\u201d dedi.