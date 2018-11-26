Sivas'ta yolcu treni ile yük treni çarpıştı

Sivas\u2019\u0131n Ula\u015f il\u00e7esinde y\u00fck treni ile yolcu treni ayn\u0131 rayda \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. \u0130lk belirlemelere g\u00f6re 9 ki\u015fi yaraland\u0131. \r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re kaza Sivas\u2019\u0131n Ula\u015f il\u00e7esi Bostankaya tren istasyonunda meydana geldi. ,Kazada Sivas-Divri\u011fi seferini yapan yolcu treni ile istasyon i\u00e7erisinde manevra yapan y\u00fck terini ayn\u0131 rayda kafa kafaya \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. ,\u0130lk belirlemelere g\u00f6re aralar\u0131nda makinistlerin de bulundu\u011fu 9 yolcu yaraland\u0131. ,\u0130\u015fte o kareler,.