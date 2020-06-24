Sivas'taki vakaların yüzde 70'i bu ilçede!

Sivas\u2019taki Covid-19 vakalar\u0131n\u0131n y\u00fczde 70\u2019i o il\u00e7ede g\u00f6r\u00fcld\u00fc, halk tedirgin oldu! Sokaklar ve parklar bo\u015f kald\u0131...,Covid-19 salg\u0131n s\u00fcrecinin ba\u015far\u0131l\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc iller aras\u0131nda yer alan Sivas\u2019ta son g\u00fcnlerde artan vakalar tedirginli\u011fe neden oldu. , \u0130l genelinde vaka say\u0131s\u0131 50\u2019yi ge\u00e7erken vakalar\u0131n y\u00fczde 70\u2019i \u015eark\u0131\u015fla il\u00e7esinde tespit edildi. ,Her ge\u00e7en g\u00fcn vaka say\u0131s\u0131n\u0131n artmas\u0131 ve abart\u0131l\u0131 dedikodular il\u00e7e halk\u0131n\u0131 tedirgin etti. Sokaklar ve parklar bo\u015f kald\u0131., Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Covid-19 tedbirleri kapsam\u0131nda il\u00e7ede bir banka \u015fubesi ve bir market kapat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. (\u0130HA),\u015eark\u0131\u015flal\u0131lar\u0131n sosyal mesafe ve maske kural\u0131na riayet ettikleri g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \u015eark\u0131\u015flal\u0131lar, pozitif vaka say\u0131s\u0131ndaki art\u0131\u015f\u0131n kendilerini endi\u015felendirdi\u011fini belirterek, al\u0131nan tedbirlere ve kurallara uyduklar\u0131n\u0131 dile getirdi.