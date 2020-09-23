Sivaslı Kangal çobanı, dünyaca ünlü Dan Bilzerian'a benzerliği ile dikkat çekiyor

Kangal k\u00f6pe\u011fi yeti\u015ftiricili\u011fi ve \u00e7obanl\u0131\u011f\u0131yla u\u011fra\u015fan Taytan'\u0131 sosyal medya da payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraflarla arkada\u015flar\u0131 Bilzerian'a benzetti. ,Sivasl\u0131 vatanda\u015flar ise ikiye b\u00f6l\u00fcnd\u00fc. Kimisi Mehmet Taytan'\u0131 \u00fcnl\u00fc isim Dan Bilzerian'a benzetirken kimisi ise benzerli\u011fin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,37 ya\u015f\u0131ndaki Sivasl\u0131 Mehmet Taytan, sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian'a olan benzerli\u011fiyle dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekiyor. ,Mehmet Taytan, Dan Bilzerian'\u0131 Sivas'a davet ederek, kendisiyle tan\u0131\u015fmak istedi\u011fini ve Kangal k\u00f6pe\u011fi hediye etmek istedi\u011fini ifade etti.,\u00d6te yandan sokakta Taytan'\u0131 g\u00f6ren ve Bilzerin'a benzeten gen\u00e7ler ise foto\u011fraf \u00e7ekinmeyi unutmad\u0131. ,Bilzerian'a Kangal k\u00f6pe\u011fi hediye etmek istiyor\r\nMehmet Taytan, her insan\u0131n \u00e7ift d\u00fcnyaya geldi\u011fini belirterek "Beni sosyal medyada \u00fcnl\u00fc birine benzetiyorlar. Bence yanaklar\u0131m ve g\u00f6zlerim benziyor. Sa\u00e7lar\u0131m biraz daha uzun olsa ayn\u0131y\u0131z. Bir de kas\u0131m\u0131n olmas\u0131 gerekir. \u0130nsanlar \u00e7ift d\u00fcnyaya gelmi\u015f. Benzememiz normal yani. Sosyal medyada foto\u011fraflardan benzetenler var. Tepkileri g\u00fczel. Foto\u011fraf \u00e7ekinmek isteyenlerde var. Foto\u011fraflar\u0131n alt\u0131na benziyorsun diye yorum yap\u0131yorlar. Kendisiyle tan\u0131\u015fmak istiyorum. Buraya Kangal \u00e7iftli\u011fine gelsin istiyorum. Ben ona yavru kangal hediye etmek istiyorum" dedi.