Sivaslı'nın kardan adamı böyle olur

Kent merkezi E\u011frik\u00f6pr\u00fc Mahallesi Buhara Caddesi \u00fczerinde bir mobilya sat\u0131\u015f\u0131 yapan ma\u011fazada \u00e7al\u0131\u015fan vatanda\u015flar, kar ve so\u011fu\u011fu sanata d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrerek yakla\u015f\u0131k 5 metre boyunda kardan kangal k\u00f6pe\u011fi yapt\u0131., Yakla\u015f\u0131k iki g\u00fcnde dondurucu so\u011fu\u011fa ra\u011fmen kardan kangal\u0131 4 saatte yapmay\u0131 ba\u015fard\u0131.,Kardan kangal k\u00f6pe\u011finin yap\u0131m\u0131nda bulunan Ferhat Co\u015fkun, yakla\u015f\u0131k 5 metre boyunda kardan kangal k\u00f6pe\u011fi yapt\u0131klar\u0131n\u0131 dile getirerek, \u201cKardan kangal k\u00f6pe\u011fi yapmaya karar verdik. 2-3 g\u00fcnd\u00fcr kar ya\u011f\u0131yordu bunu f\u0131rsata \u00e7evirdik.",Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde kent merkezinde ya\u011fan kar kimileri i\u00e7in \u00e7ileye d\u00f6nerken, kimleri i\u00e7in e\u011flenceye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. Yar\u0131m metreyi bulan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131 f\u0131rsat bilen vatanda\u015flar kar ve so\u011fu\u011fu sanata d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc.,"K\u00f6pe\u011fimiz yakla\u015f\u0131k 5 metre boyunda. Devasa bir k\u00f6pek. G\u00f6renlerin ilgisini \u00e7ekiyor, foto\u011fraf \u00e7ekiliyorlar\u201d dedi.