Sivaslı'nın kardan adamı böyle olur

Geçtiğimiz günlerde kent merkezinde yağan kar kimileri için çileye dönerken, kimleri için eğlenceye dönüştü. Yarım metreyi bulan kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar kar ve soğuğu sanata dönüştürdü.