Sivasspor’da Camara an meselesi!

S\u00fcper Lig\u2019e bu sezon damgas\u0131n\u0131 vuran lider DG Sivasspor, devre aras\u0131 transfer d\u00f6neminde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 h\u0131zla s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. \r\n\r\n,Sivasspor\u2019un, en son Revolition formas\u0131 giyen 27 ya\u015f\u0131ndaki Frans\u0131z stoper oyuncusu Samba Camara transferini bitirmesi an meselesi. ,Teknik Direkt\u00f6r R\u0131za \u00c7al\u0131mbay'\u0131n bizzat istedi\u011fi futbolcu ile ilgili kul\u00fcpten resmi bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmas\u0131 bekleniyor. ,Camara'n\u0131n transferinin k\u0131sa s\u00fcrede resmile\u015fece\u011fi \u00f6\u011frenildi.,\r\nK\u0131rm\u0131z\u0131-beyazl\u0131 kul\u00fcp, Yasin \u00d6ztekin ve Claudemir\u2019den sonra \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc imzas\u0131n\u0131 att\u0131racak.,Kariyerinde 75 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan Camara, 3 kez de asist yapma ba\u015far\u0131s\u0131 g\u00f6sterdi. Frans\u0131z futbolcu, kariyerinde Le Havre B, AC Le Havre ve New England Revolition formalar\u0131 giydi.