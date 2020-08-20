Sivri dilli yarışmacı MasterChef Barbaros'un, eski haline inanamayacaksınız!

Masterchef 2020'nin 16 ki\u015filik ana kadrosuna girmek i\u00e7in k\u0131yas\u0131ya yar\u0131\u015fan isimlerden biri de Barbaros Yolo\u011flu.\r\n,Programa kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ilk g\u00fcnden beri, konu\u015fmalar\u0131 ve yemek yapma konusunda yetenekleriyle dikkatleri \u00fczerine \u00e7eken Barbaros Yolo\u011flu t\u00fcm elemeleri ge\u00e7erek 16 ki\u015fiden biri olmak i\u00e7in yar\u0131\u015facak.\r\n,Farkl\u0131 ki\u015fili\u011fi, tav\u0131rlar\u0131 ve iddial\u0131 s\u00f6zleri ile merak edilen Barbaros Yolo\u011flu aslen 26 ya\u015f\u0131nda ve Bodrum'da a\u015f\u00e7\u0131l\u0131k yap\u0131yor., \u0130nstagram'da binlerce ki\u015fi taraf\u0131ndan takip edilen Barbaros Yolluo\u011flu'nun eskiden \u00e7ok kilolu oldu\u011fu ve bir hayli kilo verdi\u011fi dikkat \u00e7ekti.\r\n,MasterChef T\u00fcrkiye'de zorlu ve yorucu ge\u00e7ecek bir maratona at\u0131lacak Barbaros Yolo\u011flu, "Gard\u0131n\u0131z\u0131 al\u0131n!" s\u00f6zleriyle rakiplerini uyarm\u0131\u015f daha ilk b\u00f6l\u00fcmlerde ne kadar iddial\u0131 oldu\u011funu ortaya koymu\u015ftu.