Skoda Karoq Türkiye'de satışa sunuldu: Makyajlı tasarımıyla ezberleri bozdu

\u00c7ekya merkezli otomobil \u00fcreticisi Skoda, Karoq'un yeni modelini tan\u0131tt\u0131. K\u0131sa s\u00fcrede \u015firketin gelirine \u00f6nemli katk\u0131 sa\u011flayan ve T\u00fcrkiye\u2019de de epey ilgi g\u00f6ren Karoq'un g\u00fcncellenen modelinde baz\u0131 de\u011fi\u015fikliklere yer verildi.,Donan\u0131m\u0131nda son teknolojiler sunan Skoda Karoq, 5 farkl\u0131 temaya sahip 10.25 in\u00e7 dijital ekranla geliyor. 8 in\u00e7 dokunmatik panelli multimedya ekran\u0131nda; Apple CarPlay, kablosuz \u015farj, 10 farkl\u0131 renge sahip LED i\u00e7 ambiyans ayd\u0131nlatmas\u0131 gibi \u00f6zellikler bulunuyor. ,Mevcut renklere ek olarak Skoda, yenilenen Karoq\u2019da Phoenix Turuncu ve Graphite Gri g\u00f6vde renk se\u00e7eneklerine de yer veriyor. Fiyata gelecek olursak makyajlanan Skoda Karoq, 809.900 TL\u2019den ba\u015flayan fiyat etiketiyle sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n\r\nAyr\u0131ca arac\u0131n Sportline versiyonu i\u00e7in de 954 bin 900 TL\u2019lik bir fiyat etiketi belirlendi. ,Sat\u0131\u015fa sunulan Karoq'da Elite, Prestige ve Sportline dahil \u00fc\u00e7 versiyon bulunuyor. \u00dcst d\u00fczey konfor, \u00e7abukluk, performans ve verimli motoruyla dikkatleri \u00fczerine \u00e7eken Karoq, yeni tasar\u0131m\u0131yla daha iyi bir hal al\u0131yor. C SUV segmentinde sundu\u011fu \u00f6zelliklerle dikkat \u00e7eken Karoq, hem farlar\u0131nda hem de di\u011fer alanlarda yeni ve modern bir tasar\u0131ma kavu\u015ftu.,Skoda\u2019n\u0131n T\u00fcrkiye\u2019de sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 ara\u00e7, full LED matrix \u00f6n far, yeni \u00f6n-arka tasar\u0131ml\u0131 tampon, yenilenen \u00f6n panjur, arka tarafta uzat\u0131lm\u0131\u015f tavan spoyler, g\u00fcm\u00fc\u015f tavan ray\u0131 ve yeniden tasarlanm\u0131\u015f dinamik sinyalli LED arka far grubu ile kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131k\u0131yor. Ayr\u0131ca makyajlanan Karoq\u2019da, panoramik a\u00e7\u0131labilir cam tavan ve 17-19 in\u00e7 aral\u0131\u011f\u0131nda de\u011fi\u015fen aerodinamik \u00f6zellikli jantlarla da tercih edilebildi\u011fini belirtmekte fayda var.,Teknik \u00f6zellikler a\u00e7\u0131s\u0131ndan yenilenen Karoq, 1.5 TSI benzinli, 150 beygir g\u00fcc\u00fcndeki motoruyla tatmin edici bir performans sunuyor. Y\u00fcksek performans\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Karoq, d\u00fc\u015f\u00fck yak\u0131t t\u00fcketimiyle de \u00f6nemli bir avantaja sahip. 7 ileri DSG otomatik \u015fanz\u0131man ile e\u015fle\u015ftirilen arac\u0131n, direksiyonun da ise vites kulak\u00e7\u0131klar\u0131 ve s\u00fcr\u00fcm modu gibi k\u0131sayollar yer al\u0131yor. ,T\u00fcrkiye'de sat\u0131\u015fa sunulan \u00e7e\u015fitli modelleriyle b\u00fcy\u00fck be\u011feni toplayan Skoda, makyajlanan tasar\u0131m\u0131yla yeni Skoda Karoq'u sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kard\u0131.,Yeni Karoq, elektrikli bagaj kapa\u011f\u0131, sanal pedal, \u0131s\u0131tmal\u0131 \u00f6n koltuklar, \u0131s\u0131tmal\u0131 direksiyon, geri d\u00f6n\u00fc\u015f kameras\u0131, anahtars\u0131z giri\u015f ile \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rma sistem, arka yolcular i\u00e7in havaland\u0131rma \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131 ve daha bir\u00e7ok yararl\u0131 donan\u0131m\u0131yla \u00f6n plana \u00e7\u0131k\u0131yor.