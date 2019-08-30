Snapchat’e rakip uygulama geliyor: Threads

Facebook, Snapchat uygulamas\u0131na rakip olacak yeni bir platform \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,'Threads' ad\u0131ndaki yeni sohbet uygulamas\u0131, Instagram\u2019da kullan\u0131labilecek; kullan\u0131c\u0131lar\u0131n durumlar\u0131n\u0131 ve yer bildirimlerini payla\u015fmalar\u0131na olanak verecek. ,Habere g\u00f6re, uygulaman\u0131n kullan\u0131c\u0131lar ve yak\u0131n arkada\u015flar aras\u0131nda \u2018s\u00fcrekli ve otomatik\u2019 g\u00fcncelleme yapabilmeleri i\u00e7in tasarland\u0131\u011f\u0131 s\u00f6yleniyor. Threads\u2019in Instagram mesajla\u015fmalar\u0131ndan \u00e7ok daha fazla kullan\u0131c\u0131 \u00e7ekmesi bekleniyor.,The Verge teknoloji sitesinin aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re Threads uygulamas\u0131 Instagram\u2019daki yak\u0131n arkada\u015flarla ger\u00e7ek zamanda yer bildirimi, anl\u0131k durum payla\u015f\u0131m\u0131, telefonun pil durumu, mesaj, foto\u011fraf ve video mesajlar\u0131 payla\u015fmalar\u0131na izin verecek.,Uygulaman\u0131n resmen a\u00e7\u0131klanaca\u011f\u0131 tarih belli de\u011fil. Facebook\u2019un uygulama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 kamuoyuna sunmadan sonland\u0131rmas\u0131 da m\u00fcmk\u00fcn. Facebook bunu daha \u00f6nce 'Direct' ad\u0131n\u0131 verdi\u011fi mesaj servisi i\u00e7in yapm\u0131\u015ft\u0131. Ancak Facebook CEO\u2019su Mark Zuckerberg, ge\u00e7ti\u011fimiz Mart ay\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u00f6zel mesajla\u015fman\u0131n \u015firketin gelece\u011fi oldu\u011funu belirtmi\u015fti.,Hen\u00fcz test a\u015famas\u0131nda oldu\u011fu a\u00e7\u0131klanan uygulama, Instagram'\u0131n mesajla\u015fma \u00f6zelli\u011fine benzerlik g\u00f6steriyor. Yak\u0131n arkada\u015flar\u0131n yak\u0131n zamanda payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 hik\u00e2yelere de Threads \u00fczerinden eri\u015filebilecek.,Threads\u2019in Facebook\u2019un bu vizyonunu ger\u00e7e\u011fe d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmesinin son \u00e7abas\u0131 yorumu yap\u0131l\u0131yor.