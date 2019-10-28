Sobalar yanmaya başladı! Her yer buz tuttu...

Kars'ta k\u0131\u015f kendisini g\u00f6stermeye ba\u015flad\u0131. Ara\u00e7lar\u0131n camlar\u0131n\u0131n buz tutu\u011fu kentte, vatanda\u015flarda so\u011fuktan etkilendi.\r\n,Kars'ta so\u011fuk hava etkili olmaya ba\u015flad\u0131. Kentte hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 sabah saatlerinde eksi 6 derece olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc.\r\n,Sabah erken saatlerde d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kmak zorunda kalan vatanda\u015flar, bir taraftan ara\u00e7lar\u0131n\u0131n camlar\u0131n\u0131n buzunu temizlerken, di\u011fer taraftan da ara\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rarak i\u00e7erisini \u0131s\u0131tt\u0131.\r\n,So\u011fuk havan\u0131n etkili\u011fi oldu\u011fu kentin y\u00fcksek kesimlerinde sobalarda yanmaya ba\u015flad\u0131. Kars\u2019a k\u0131\u015f\u0131n geldi\u011fini ifade eden vatanda\u015flar, k\u0131\u015f haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 kaydettiler.