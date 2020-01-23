Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi! Sabah avlayıp akşam yiyorlar...

Sibirya so\u011fuklar\u0131n\u0131n etkili oldu\u011fu Do\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi'nde bal\u0131k\u00e7\u0131lar, y\u00fczeyi tamamen donan g\u00f6l ve g\u00f6letlerde Eskimo usul\u00fc bal\u0131k avl\u0131yorlar. Vatanda\u015flar sabah so\u011fuk havada avlad\u0131klar\u0131 bal\u0131klar\u0131 ise ak\u015famlar\u0131 k\u00f6y konaklar\u0131nda pi\u015firerek yiyorlar.,Erzurum\u2019da hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131n\u0131n eksi 15 dereceye kadar d\u00fc\u015fmesinin ard\u0131ndan kentte yer alan g\u00f6l ve g\u00f6letlerin y\u00fczeyi buzla kapland\u0131. Havaalan\u0131 yolu \u00fczerindeki y\u00fczeyi tamamen buz tutan bir g\u00f6lette vatanda\u015flar Eskimo usul\u00fc buzu k\u0131r\u0131p bal\u0131k tutuyorlar. Kazma ve k\u00fcreklerle buzu k\u0131rarak delik a\u00e7an bal\u0131k\u00e7\u0131lar a\u011flar\u0131n\u0131 ve torlar\u0131n\u0131 buzun alt\u0131na b\u0131rak\u0131yor.,\u00d6zenle yerle\u015ftirilen a\u011flar\u0131n ard\u0131ndan bal\u0131k\u00e7\u0131lar a\u00e7t\u0131klar\u0131 deliklerden uzakla\u015farak yuvalardaki bal\u0131klar\u0131 ellerindeki baltalarla g\u00f6l\u00fcn y\u00fczeyine vurarak a\u011flara do\u011fru g\u00f6ndermeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar. Bal\u0131k\u00e7\u0131lar yakla\u015f\u0131k 30 dakikal\u0131k beklemenin ard\u0131ndan a\u011flar\u0131 \u00e7ekmeye ba\u015fl\u0131yor. A\u011flara tak\u0131lan bal\u0131klar\u0131 teker teker \u00e7\u0131kartan vatanda\u015flar bal\u0131klar\u0131 yanlar\u0131nda getirdikleri \u00e7uvallara dolduruyor. Sabah tutulan bal\u0131klar ise uzun k\u0131\u015f gecelerinde k\u00f6y konaklar\u0131nda sobalar\u0131n f\u0131r\u0131n\u0131nda pi\u015firilerek yeniliyor.,Keyif ama\u00e7l\u0131 bal\u0131k tuttuklar\u0131n\u0131 ve k\u00f6y konaklar\u0131nda pi\u015firerek yediklerini ifade eden bal\u0131k\u00e7\u0131lar, \u201cBu meslek babam\u0131zdan bize kald\u0131. As\u0131l mesle\u011fimiz bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131k de\u011fil ama \u00f6zledi\u011fimiz i\u00e7in biz her 10 g\u00fcnde bir avlanmaya geliriz. Keyif ama\u00e7l\u0131 tutuyoruz asl\u0131na bakarsan\u0131z. Zor oluyor zahmetli bir i\u015f \u00e7\u00fcnk\u00fc 15 santime yak\u0131n buzlar\u0131 elimizdeki baltalarla k\u0131r\u0131yoruz.,Ard\u0131ndan bal\u0131klar\u0131 ses \u00e7\u0131kartarak a\u011flara yakla\u015ft\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Biz satmak i\u00e7in yapm\u0131yoruz ak\u015famlar\u0131 k\u00f6y konaklar\u0131nda, evlerimizde yiyoruz. K\u0131\u015f\u0131n bal\u0131klar daha lezzetli oluyor\u201d dedi.,So\u011fuk k\u0131\u015f g\u00fcnlerinin vazge\u00e7ilmezi! Sabah avlay\u0131p ak\u015fam yiyorlar...,\u00d6te yandan, so\u011fuk havaya ald\u0131r\u0131\u015f etmeyerek bal\u0131k avlamaya \u00e7al\u0131\u015fan vatanda\u015flar etraf\u0131 beyaz \u00f6rt\u00fcyle kapl\u0131 da\u011flar ve y\u00fczeyi tamamen buz tutan g\u00f6lde ortaya \u00e7\u0131kan renk c\u00fcmb\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc f\u0131rsata \u00e7evirerek bol bol foto\u011fraf da \u00e7ektiriyor. (\u0130HA)