Şok istifa: 'Bu kadar dayanabildim'

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Tak\u0131m\u0131 Ba\u015fantren\u00f6r\u00fc Sedat \u0130ncesu istifa etti.\r\n,Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Tak\u0131m\u0131 Ba\u015fantren\u00f6r\u00fc Sedat \u0130ncesu istifa etti. ,Bizi Avrupa\u2019ya g\u00f6ndermemek i\u00e7in elinden geleni yapanlar sonunda kazand\u0131. ,\u015eu an Florya\u2019dan evime y\u00fcr\u00fcyerek gidiyorum. Beni \u00e7olu\u011fuma \u00e7ocu\u011fuma rezil ettiler. \u00c7ocu\u011fumun kumbaras\u0131ndaki paras\u0131n\u0131 al\u0131yorum" \u015feklinde konu\u015ftu.,.\u00d6te yandan deneyimli ko\u00e7, Twitter hesab\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, "Bitti" ifadesini kulland\u0131.,\u0130ncesu, Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 tak\u0131m ile T\u00fcrkiye ve d\u00fcnyada bir\u00e7ok ba\u015far\u0131ya imza atm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Galatarasaray'dan \u015fok istifa haber geldi.,'Bu kadar dayanabildim' diyerek istifa etti\u011fini duyurdu.,Aylard\u0131r bir kuru\u015f almad\u0131m. ,\u0130ncesu "Art\u0131k bu kadar dayanabildim.